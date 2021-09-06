Будівельники в суді вимагають перенесення терміну введення метро на столичний Виноградар на 2023 рік

Компанія "Київський метрополітен" ще в липні говорила про те, що роботи ведуться згідно з графіком. А тепер через суд вимагає, щоб термін здачі об'єкта перенесли на 2023 рік.

Компанія "Київметробуд" вимагає через суд, щоб комунальне підприємство "Київський метрополітен" внесло зміни в їхній договір. Угода передбачає будівництво продовження Сирецько-Печерської лінії столичного метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. Про це йдеться в рішенні Господарського суду Києва, який прийняв позов до розгляду і відкрив провадження у справі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Підготовче засідання суду призначене на 10 вересня.

Метро на Виноградар — історія питання

У 2018 році "Київметробуд" став переможцем тендеру на будівництво станцій "Проспект Правди" і "Мостицька". Він запропонував виконати роботи за 5,98 млрд грн.

Договір на будівництво метро на Виноградар встановлює датою передачі готового об'єкта 26 листопада 2021 року (за умови доведення цільового бюджету), а термін договору — 31 грудня 2021 року.

Позивач просить перенести термін введення готового об'єкта до 12 травня 2023 року, а термін дії договору — до 16 червня 2023 року.

Протягом всього будівництва метро на Виноградар хід робіт супроводжувався численними скандалами. Публіці повідомлялася суперечлива інформація про хід робіт та їх фінансування. У соцмережах очевидці регулярно повідомляли, що роботи на будівництві не ведуться, але мер Віталій Кличко особисто неодноразово запевняв, що станції здадуть у строк.

При цьому ще в липні цього року "Київський метрополітен" повідомляв, що будівництво метро на Виноградар ведеться згідно з графіком, а підрядник не просив про зміну термінів. Також йшлося про те, що фінансування робіт проходить у передбаченому обсязі.

У червні в "Київметробуд" запевняли, що станція "Мостицька" буде здана до кінця цього року.

У травні в КП "Київський метрополітен" пройшли обшуки за участю представників Київської міської прокуратури і Державної фіскальної служби. Обшуки стосувалися діяльності "Київметробуду" при будівництві метро на Виноградар.