Стали відомі останні подробиці про будівництво метро на Виноградар у Києві (Відео)

У Києві триває будівництво двох станцій метрополітену, які продовжать Сирецько-Печерську лінію столичної підземки. В АТ "Київметробуд" запевняють, що станція метро "Мостицька" буде здана до кінця цього року.

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Всупереч повідомленням в інтернеті про проблеми зі спорудженням гілки метро від станції Сирець на столичний масив Виноградар, метробудівці повідомили ASPI news, що продовження лінії насправді будується згідно планових термінів.

Метробудівці підкреслили, що прокладання тунелю триває за планом-графіком. Будівельники впевнені, що завершать станцію "Мостицька" вже до кінця цього року. Як завершується прокладання тунелю вони показали в ексклюзивному відео.