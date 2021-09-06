Завершение строительства метро на Виноградарь в Киеве хотят перенести

Компания "Киевский метрополитен" еще в июле говорит о том, что работы ведутся согласно графику. А теперь через суд требует, чтобы срок сдачи объекта перенесли на 2023 год.

Компания "Киевметрострой" требует через суд, чтобы коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" внесло изменения в их договор. Соглашение предусматривает строительство продолжения Сырецко-Печерской линии столичного метро от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь. Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева, который принял иск к рассмотрению и открыл производство по делу.

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Подготовительное заседание суда назначено на 10 сентября.

Метро на Виноградарь — история вопроса

В 2018 году "Киевметрострой" стал победителем тендера на строительство станций "Проспект Правды" и "Мостицкая". Он предложил выполнить работы за 5,98 млрд грн.

Договор на строительство метро на Виноградарь устанавливает датой передачи готового объекта 26 ноября 2021 года (при условии доведения целевого бюджета), а срок договора – 31 декабря 2021 года.

Истец просит перенести срок ввода готового объекта до 12 мая 2023 года, а срок действия договора – до 16 июня 2023 года.

На протяжении всего строительства метро на Виноградарь ход работ сопровождался многочисленными скандалами. Публике сообщалась противоречивая информация о ходе работ и их финансировании. В соцсетях очевидцы регулярно сообщали, что работы на стройке не ведутся, но мэр Виталий Кличко лично неоднократно заверял, что станции сдадут в срок.

При этом еще в июле этого года "Киевский метрополитен" сообщал, что строительство метро на Виноградарь ведутся согласно графику, а подрядчик не просил об изменении сроков. Также говорилось, что финансирование работ проходит в предусмотренном объеме.

В июне в "Киевметростре" уверяли, что станция "Мостицкая" будет сдана до конца этого года.

В мае в КП "Киевский метрополитен" прошли обыски с участием представителей Киевской городской прокуратуры и Государственной фискальной службы. Обыски касались деятельности "Киевметростроя" при строительстве метро на Виноградарь.