Убытки киевского метрополитена за первое полугодие 2021 года превысили 1,18 млрд грн

От перевозок пассажиров столичная подземка заработала лишь чуть больше, чем на нее потратили денег из бюджета.

Убыток КП "Киевский метрополитен" по результатам первого полугодия 2021 года составил 1 181 453 000 грн (более 1,18 млрд грн). Об этом стало известно из ответа начальника управления стратегических коммуникаций предприятия на запрос Фокуса.

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Так, в течение первых шести месяцев 2021 года КП "Киевский метрополитен" получило 1 549 957 000 грн (почти 1,55 млрд грн) дохода, из которых:

768,65 млн грн — от перевозок пассажиров;

637,68 млн грн — финансирование из бюджета;

74,14 млн грн — от ранее полученных государственных грантов, связанных с активами (в сумме насчитанной амортизации);

49,06 млн грн — от других работ и услуг;

7,96 млн грн — от предоставления площадей в аренду;

12,47 млн грн — от другого.

Расходы же КП "Киевский метрополитен" за первое полугодие 2021 года составили 2 731 410 000 грн (более 2,73 млрд грн), из которых:

2447,94 млн грн — себестоимость реализованной продукции;

121,06 млн грн — административные расходы;

68,87 млн грн — другие операционные расходы;

43,16 млн грн — финансовые расходы;

50,39 млн грн — другие расходы.

За весь 2020 год же доходы столичного метрополитена составили 3 770 582 000 грн (3,77 млрд грн). Из этой суммы:

1480,84 млн грн — от перевозок пассажиров;

1856,64 млн грн — финансирование из бюджета;

128,64 млн грн — от ранее полученных государственных грантов, связанных с активами (в сумме насчитанной амортизации);

69,15 млн грн — от других работ и услуг;

16,1 млн грн — от предоставления площадей в аренду;

219,22 млн грн — от другого.

Расходы предприятия за 2020 год составили 4 870 072 000 (4,87 млрд грн). Из них:

4328,65 млн грн — себестоимость реализованной продукции;

222,61 млн грн — административные расходы;

145,59 млн грн — другие операционные расходы;

103,48 млн грн — финансовые расходы;

69,75 млн грн — другие расходы.

Соответственно, убыток КП "Киевский метрополитен" за 2020 год составил 1 175 337 000 грн (почти 1,18 млрд грн).

[ + – ] Доходы и расходы Киевского метрополитена в 2020 году

[ + – ] Доходы и расходы Киевского метрополитена в первой половине 2021 года

[ + – ] Вагон метро в Киеве Фото: УНИАН

Напомним, в начале сентября стало известно, что открытие метро на Виноградарь — станций "Проспект Правды" и "Мостицкая" — снова переносится. Вместо ноября 2021 года ввести их в эксплуатацию планируют лишь в 2023 году.

В мае представители Киевской городской прокуратуры и главного управления Государственной фискальной службы провели в КП "Киевский метрополитен" обыски. Правоохранители подозревали сотрудников подземки в уклонении от уплаты налогов во время строительства метро на Виноградарь.