КМДА: Економічно обґрунтований тариф для проїзду в метро Києва – 22 гривні (фото)

Востаннє вартість послуг у громадському транспорті переглядалася у 2018 році. Як розповіли Фокусу у КМДА, за минулі роки суттєво збільшилися витрати комунальних підприємств, які здійснюють перевезення громадян.

Економічно обґрунтований тариф на проїзд у метрополітені Києва становить 22 гривні. Про це Фокусу повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

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У відомстві наголосили, що рішення про перегляд вартості проїзду у громадському транспорті Києва буде ухвалено відповідно до фінансових можливостей бюджету столиці.

На сьогодні, як мовиться у відповіді на запит Фокуса, економічно обґрунтований тариф у столичному метрополітені становить 22 гривні.

За інформацією КМДА, розрахунок вартості послуги формується відповідно до:

порядку формування тарифів на послуги метрополітену, який був затверджений наказами Міністерства транспорту та зв'язку (№191 від 5 березня 2007 року, №692 від 9 червня 2008 року та №1483 від 5 грудня 2008 року) та Міністерства інфраструктури України (№1072 від 30 грудня 2013 року та №78 від 23 лютого 2016 року)

порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (тролейбус та трамвай), затвердженого наказом №940 Мінінфраструктури від 25 листопада 2013 року

методиками розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими наказами Мінтранспорту (№1175 від 17 листопада 2009 року) та Мінінфраструктури (№4 від 8 січня 2013 року).

Розрахунки вартості проїзду в метрополітені проводились Департаментом економіки та інвестицій КМДА. У пресслужбі відомства також зазначили, що питанням запровадження пільг на користування послугами громадського транспорту займається Київська міська рада.

[ + – ] Економічно обґрунтований тариф для проїзду в метро Києва становить 22 гривні

[ + – ] Економічно обґрунтований тариф для проїзду в метро Києва становить 22 гривні

Як розповіли Фокусу в Департаменті економіки та інвестицій КМДА, востаннє вартість тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва переглядалася у 2018 році.

"З моменту підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня у липні 2018 року в економіці країни та столиці відбулися об'єктивні зміни, які, з урахуванням інших причин, призвели до збільшення витрат на перевезення комунальних підприємств транспорту. Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2020 № 399, тариф на разову поїздку в розмірі 8 гривень залишається незмінним", — йдеться в офіційній відповіді КМДА.

У профільному Департаменті також нагадали, що відповідно до проєкту розпорядження, опублікованого 16 листопада 2021 року, з 1 січня поточного року планувалося підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті:

12 гривень — у разі оплати з використанням багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина";

20 гривень – без використання "Карти киянина".

У документі також було зазначено, що в разі підвищення тарифів проїзд пільгових категорій громадян залишався би безплатним. Електронні консультації щодо перегляду вартості послуги, як запевняють у КМДА, проводились у період з 16 листопада до 30 грудня 2021 року на офіційному порталі Києва.

"Наразі остаточне рішення щодо проєкту розпорядження (про підвищення тарифів на проїзд у метрополітені — ред.) не прийняте", — додали у відомстві.

[ + – ] У Києві поки що не підвищуватимуть тариф на проїзд у метро

[ + – ] У Києві поки що не підвищуватимуть тариф на проїзд у метро

Нагадаємо, 16 листопада 2021 року пресслужба КМДА повідомила про можливе підвищення тарифів на проїзд у київському громадському транспорті. Згідно з проєктом розпорядження, з 1 січня 2022 року одна поїздка в метрополітені, тролейбусі, трамваї чи автобусі мала становити 20 гривень, а з урахуванням "картки киянина" — 12 гривень. Втім, пізніше Департамент транспортної інфраструктури повідомив, що поки що не підвищуватимуть тарифи на проїзд.

Також Фокус повідомляв, що збитки київського метрополітену в першому півріччі 2021 року становили понад 1,18 млрд гривень.