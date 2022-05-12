Росло кілька століть: ураган у столиці зламав одне з дерев-"захисників" Києва (фото)

Дерево було однією з найстаріших лип столиці. За легендою його посадив митрополит Петро Могила на честь часткового відновлення Десятинної церкви.

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Вечірній ураган у Києві зламав історичне дерево-пам'ятку природи "Липу Петра Могили", яке росло на руїнах Десятинної церкви в центрі столиці. Дерево розкололося, а його гілки обламалися і впали на землю. Відповідні кадри пошкодженого дерева-захисника опубліковано на Telegram-каналі "Реальний Київ".

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Ураган у Києві

Увечері, 12 травня, в українській столиці почався сильний дощ та ураган. Негода повалила багато дерев на вулицях міста, а в Оболонському, Подільському та Святошинському районах зникла електрика. На сайті компанії ДТЕК повідомили, що через погодні умови в Київській області фіксують велику кількість розривів ліній електропередач, це пов'язано з падінням дерев.

"Липа Петра Могили"

Дерево є ботанічною пам'яткою природи, це одна з найстаріших лип Києва. Дерево росте на початку Андріївського узвозу поряд із Національним музеєм історії України та залишками фундаменту Десятинної церкви. Його вік — близько 400 років. Стовбур липи має обхват 5 метрів, а висота — 10 метрів.

За легендою, дерево посадив Петро Могила у 1635 році на честь часткового відновлення Десятинної церкви. За іншою версією, липі вже вісімсот років, і вона застала ще не зруйновану Десятинну церкву та останніх київських князів.

Нагадаємо, 22 жовтня в російській столиці Москві сильний вітер зніс частину стіни Кремля. Тоді ураган зніс будівельні риштування, встановлені для реставрації, пошкодивши водночас один із зубців стіни.