Росло несколько столетий: ураган в столице сломал одно из деревьев-"защитников" Киева (фото)

Дерево являлось одной из старейших лип столицы. По легенде, его посадил митрополит Петр Могила в честь частичного восстановления Десятинной церкви.

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Вечерний ураган в Киеве сломал историческое дерево-памятник природы "Липу Петра Могилы", которое росло на руинах Десятинной церкви в центре столицы. Дерево раскололась, а его ветки обломались и повалились на землю. Соответствующие кадры поврежденного дерева-защитника опубликовали на Telegram-канале "Реальный Киев".

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Ураган в Киеве

Вечером, 12 мая в украинской столице начался сильный дождь и ураган. Непогода повалила много деревьев на улицах города, а в Оболонском, Подольском и Святошинском районах пропало электричество. На сайте компании ДТЭК сообщили, что из-за погодных условий в Киевской области фиксируется большое количество разрывов линий электропередач, это связанно с падением деревьев.

"Липа Петра Могилы"

Дерево является ботанической памяткой природы, это одна из старейших лип Киева. Дерево растет в начале Андреевского спуска рядом с Национальным музеем истории Украины и остатками фундамента Десятинной церкви. Его возраст – около 400 лет. Ствол липы имеет обхват 5 метров, а высота – 10 метров.

По легенде, дерево было посажено митрополитом Петром Могилой в 1635 году в честь частичного восстановления Десятинной церкви. По другой версии, липе уже восемьсот лет, и она застала еще не разрушенную Десятинную церковь и последних киевских князей.

Напомним, 22 октября в российской столице Москве сильный ветер снес часть стены Кремля. Тогда ураган снес строительные леса, установленные для реставрации, повредив при этом один из зубцов стены.