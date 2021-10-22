В Москве сильный ветер снес часть стены Кремля (видео)

Ураган снес строительные леса, установленные для реставрации, повредив при этом один из зубцов стены.

Зубец стены Московского Кремля был поврежден, в результате падения на него части строительных лесов, которые были сооружены для реставрационных работ. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

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Сильный порывистый ветер сорвал строительные леса, которые рухнули на стену и повредили несколько мерлонов (так называются вертикальные части зубчатой стены), в месте между Спасской и Сенатской башнями.

[ + – ] Видео с крупным планом поврежденных мерлонов

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