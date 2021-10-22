У Москві сильний вітер зніс частину стіни Кремля (відео)

Ураган зніс будівельні ліси, встановлені для реставрації, пошкодивши при цьому один із зубців стіни.

Зубець стіни Московського Кремля був пошкоджений, унаслідок падіння на нього частини будівельних лісів, які були споруджені для реставраційних робіт. Про це повідомляє інформаційне агентство ТАРС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Сильний поривчастий вітер зірвав будівельні ліси, які впали на стіну і пошкодили кілька мерлонів (так називаються вертикальні частини зубчастої стіни), в місці між Спаською та Сенатською вежами.

[ + – ] Відео з крупним планом пошкоджених мерлонів

Напередодні МНС Росії попередила про сильний поривчастий вітер у Москві, який може досягати до 20 метрів на секунду. У різних районах міста повалено дерева та пошкоджено кілька машин на парковках.

Раніше повідомлялося, що взимку в Магаданській області ураганним вітром було зруйновано дахи майже 50 будівель та пошкоджені майже півсотні опор зовнішнього освітлення.

29 серпня на узбережжя штату Луїзіана (США) обрушився ураган четвертої категорії "Іда". Цей шторм став одним із найбільш руйнівних для Нового Орлеана після урагану Катріна.