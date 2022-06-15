У Києві на блокпосту застрелили порушника комендантської години, — ЗМІ

Чоловік на своєму автомобілі вночі протаранив загороджувальну споруду у Святошинському районі та спробував втекти з місця НС.

У Києві на одному з блокпостів застрелили порушника комендантської години — водія легкового автомобіля. Про це повідомляє Telegram-канал "Київ. На зв'язку", посилаючись на свої джерела у столичній поліції.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Повідомляється, що інцидент стався в ніч із 13 на 14 червня.

Відомо, що вночі у Святошинському районі Києва чоловік, перебуваючи за кермом легкового автомобіля, протаранив блокпост та намагався втекти з місця НП. Військовослужбовець, який ніс службу на загороджувальній споруді, спробував зупинити порушника та вистрілив у бік транспортного засобу.

Чоловік, який перебував за кермом легкового автомобіля, помер від отриманого поранення. Загиблим, за даними Telegram-каналу, виявився мешканець Київської області. Обставини смертельного інциденту на блокпосту у Святошинському районі Києва наразі з'ясовують правоохоронці.

Силові відомства офіційно цієї інформації на момент публікації новини не коментували.

Варто зазначити, що в Києві діє комендантська година з 23:00 до 5:00, під час якої громадянам без спеціальних перепусток забороняється виходити на вулицю та переміщатися містом. Винятком є випадки, коли мирним жителям необхідно спуститися в укриття чи бомбосховища.

[ + – ] У Києві на блокпосту застрелили порушника комендантської години

Нагадаємо, на початку червня Київська обласна військово-цивільна адміністрація повідомила про посилення контролю за дотриманням комендантської години. Голова ОВА Олексій Кулеба розповідав, що правоохоронці ретельніше стежитимуть, щоб цивільні не перебували на вулицях з 23:00 до 5:00 без спеціальних перепусток. Посилення контролю в адміністрації пояснили тим, що в Київській області активізувалися ворожі ДРГ.

Також повідомлялося, що в Києві змінили час дії комендантської години. З 15 травня у столиці наземний громадський транспорт та метрополітен працюватиме довше, а громадянам заборонять перебувати на вулицях без спецперепусток з 23:00 до 5:00.