У Києві затримали російських диверсантів, — Генштаб ЗСУ

Одного чоловіка, за даними військового командування, підозрюють у співпраці з бойовиками "Л/ДНР".

Українські військовослужбовці затримали в Києві двох осіб, яких підозрюють у роботі на спецслужби РФ. Таку інформацію озвучив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

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За його словами, затримані громадяни, ймовірно, є російськими диверсантами. Підозрювані на смартфоні мали фотографії об'єктів залізничної інфраструктури Києва та блокпостів, на яких чергують українські військовослужбовці.

Громов повідомив, що в Шевченківському районі столиці було затримано жінку, а в Дніпровському — чоловіка. Останнього, крім диверсійної роботи на користь Російської Федерації, підозрюють у співпраці з проросійськими бойовиками "Л/ДНР".

У Генштабі ЗСУ зазначають, що діяльність російських диверсантів у Києві й області в рази знизилася. Однак це може бути пов'язано з тим, що військове командування ЗС РФ перевело низку осередків ДРГ в "режим сну", вони чекають подальших вказівок. Громов додав, що двох громадян, яких підозрюють у роботі на окупантів, затримали в Києві протягом одного тижня.

Зазначимо, під час брифінгу заступник голови ГУ Генштабу ЗСУ також заявив, що Росія перекинула на територію Білорусі своїх спецназівців і представників ПВК. За словами Олексія Громова, країни-агресори можуть створювати диверсійно-розвідувальні групи біля кордону з Україною.

Також повідомлялося, що на одному з блокпостів Києва застрелили порушника комендантської години. Столичні ЗМІ стверджували, що чоловік протаранив на автомобілі споруду та намагався втекти з місця НП, проте військовослужбовці відкрили вогонь по транспортному засобу.