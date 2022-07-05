Не гнушаются насилием: в Германии работают около 200 секретных агентов из РФ, — Bild

Западные спецслужбы отмечают агрессивную деятельность агентов российской разведки по всей Европе. Они собирают информацию о политиках, руководителях компаний, критиках России и передают ее в Кремль.

Службы безопасности ФРГ в настоящее время ведут наблюдение за около 200 российскими разведчиками. Однако количество путинских секретных агентов в Германии может быть гораздо больше — по мнению экспертов, их число может достигать до 2000 человек, сообщает немецкое издание Bild.

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В апреле этого года бывший руководитель британской разведки МИ-6 Джон Соер сообщил, что европейским спецслужбам вероятно известно лишь о десяти процентах всех российских агентов, деятельность которых была раскрыта.

"Мы видим масштабы агрессивной деятельности российской разведки по всей Европе. Вероятно, мы знаем только 10% того, что они делают. Есть многое, о чем мы просто не знаем", — заявил Соер.

Журналисты отмечают, что российские агенты собирают информацию о политиках, руководителях компаний, различных деятелях, которые выступают с критикой России, и передают это в Кремль. Кроме того немецкие силовики также предупреждают о нападениях на казармы и военные базы. По их мнению, акты саботажа н абазах НАТО должны быть предотвращены любой ценой.

Также сообщается, что российские агенты не гнушаются и откровенным насилием. В этом контексте был упомянут инцидент, который произошел в 2019 в Берлине. Тогда правительство Германии в срочном порядке объявили персонами нон грата двух российских дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии, которого застрелили выстрелом в голову на перекрестке в парке Кляйнер Тиргартен.

Отдельно журналисты упомянули группу байкеров "Ночные волки", которых президент Путин использует в качестве "мягкой силы", хотя их влияние именно в Германии не столь велико. Больше внимания, по мнению журналистов, Кремль уделяет молодым людям из бойцовских студий в Восточной Германии.

Отметим, что западные спецслужбы давно считают, что за чередой убийств, отравлений, взрывов и заговоров с целью государственного переворота по всей Европе за последнее десятилетие стоят как подразделения российской военной разведки ГРУ, так и внутренняя разведка ФСБ, которую когда-то возглавлял президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы внедряют своих агентов в ряды ВС РФ, поскольку в подразделениях оккупационных войск растет недовольство в связи с участием в боевых действиях в Украине.

В Киеве сотрудники СБУ обезвредили агентурную группу из четырех человек Главного разведуправления России, которая собирала информацию по обороне столицы. Согласно данным силового ведомства, группа была сформирована кадровым сотрудником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведения подрывной деятельности против Украины.