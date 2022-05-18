В РФ подразделения наполняют информаторами из-за недовольства среди солдат, — разведка

ГУР Минобороны утверждает, что в 70-й мотострелковом полку РФ несколько подразделений открыто отказались участвовать в войне.

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В подразделениях оккупационных войск РФ растет недовольство участия в боевых действиях. Поэтому в некоторые части внедряют агентов и информаторов для отслеживания настроений среди военных. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Фейсбуке.

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Разведчики отмечают все более частые случаи отказа от выполнения приказов командования вести активные наступательные действия на территории Украины. Некоторые подразделения даже открыто выступают против участия в войне.

По данным ГУР, несколько подразделений 70-го гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались принимать участие в войне. Более того они выдвинули требование вернуть их в места постоянной дислокации. Командиры частей пытаются скрывать подобные факты. При этом наиболее активных военных, которые отказываются воевать, отправлять на самые опасные участки фронта. Как пишут разведчики, таким образом пытаются быстро избавиться от военных.

Для обнаружения и нейтрализации инициаторов отказа от участия в войне, в ФСБ внедряют своих агентов и информаторов в 58-ю общевойсковую армию, в частности подразделения 70-го полка.

Полк базируется в городе Шали, Чеченской республики, входит в 42-ю мотострелковую дивизию Южного военного округа.

При этом разведчики подчеркивают, что всех военных преступников найдут, а за преступления против мирного населения Украины привлекут к ответственности.

Напомним, по данным разведки, Кремль показательно наказывает командиров российской армии за неудачи в ходе вторжения.

Ранее сообщалось, что в РФ арестовали командира Черноморского флота за потерю крейсера "Москва".