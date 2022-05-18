В РФ підрозділи наповнюють інформаторами через невдоволення серед солдат, — розвідка

ГУР Міноборони стверджує, що в 70-му мотострілецькому полку РФ кілька підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні.

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У підрозділах окупаційних військ РФ зростає невдоволення участі у бойових діях. Тому деякі частини впроваджують агентів та інформаторів для відстеження настроїв серед військових. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Фейсбуці.

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Розвідники зазначають дедалі частіші випадки відмови від виконання наказів командування вести активні наступальні дії на території України. Деякі підрозділи навіть відкрито виступають проти участі у війні.

За даними ГУР, кілька підрозділів 70-го гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні. До того ж, вони висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Командири частин намагаються приховувати такі факти. Водночас найактивніших військових, які відмовляються воювати, відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту. Як пишуть розвідники, так намагаються швидко позбавитися військових.

Для виявлення та нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні, в ФСБ впроваджують своїх агентів та інформаторів до 58-ї загальновійськової армії, зокрема підрозділу 70-го полку.

Полк базується в місті Шалі, Чеченської республіки, входить до 42-ої мотострілецької дивізії Південного військового округу.

Водночас розвідники наголошують на тому, що всіх воєнних злочинців знайдуть, а за злочини проти мирного населення України притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, за даними розвідки, Кремль показово карає командирів російської армії через невдачі під час вторгнення.

Раніше повідомлялося, що в РФ заарештували командира Чорноморського флоту за втрату крейсера "Москва".