Не будем обдирать Бундесвер: в ФРГ отказались предоставить Украине 200 единиц тяжелой техники

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отказала предоставить технику для Украины, поскольку считает, что в нынешних условиях такой шаг был бы безответственным.

Германия больше не может предоставлять военную технику Украине из соображений собственной безопасности. Как заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, правительство ФРГ не может грабить собственную армию в интересах Украины, поскольку это было бы безответственно. Об это сообщает немецкое издание Der Spiegel.

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Заявление министра обороны последовало после того, как блок правоцентристских политических партий в Германии ХДС и ХСС потребовал предоставление Украине 200 бронетранспортеров Бундесвера Fuchs. На это Ламбрехт ответила решительным отказом сославшись на интересы безопасности.

"Мы поддерживаем Украину всем, чем можем, и делаем это ответственно. Но мы должны гарантировать и обороноспособность самой Германии. Вот почему безответственно в настоящее время обдирать Бундесвер", — отметила министр.

В свою очередь парламентская группа требует, чтобы Бундестаг принял решение о краткосрочной поставке Украине 200 бронетранспортеров Fuchs, поскольку парламентарии считают, что война сейчас находится в критической фазе.

"Речь идет о быстрой доставке для украинской армии надежных материалов, которые могут быть использованы непосредственно на линии фронта. Такой материал находится на вооружении Бундесвера и должен быть изъят из эксплуатации", — считают в парламентской коалиции.

Однако Генеральный инспектор Бундесвера немецких вооруженных сил генерал Эберхард Цорн заявил, что не видит возможности для такого шага.

"В Бундесвере имеется 825 бронетранспортеров Fuchs, но в различных модификациях. Нам нужна эта техника. В настоящее время я не вижу возможности передачи всех этих транспортных средств или хотя бы какой-то ее части", — отметил генерал.

Ранее сообщалось, что в Германии критикуют главу Минобороны Кристин Ламбрехт за отсутствие поставок в Украину бронетехники, которая необходима в войне против России. Успехи ВС РФ, по мнению журналистов Bild, связан с отсутствием у ВСУ достаточного количества бронетехники.

Напомним, спецслужбы ФРГ в настоящее время ведут наблюдение за около 200 российскими разведчиками. По данным издания Bild российские шпионы собирают информацию о политиках, руководителях компаний, критиках России и передают ее в Кремль.