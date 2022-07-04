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Военный Фокус Российско-украинская война

"Позорная блокада": в Германии критикуют отстуствие поставок бронетехники Украине

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поставка бронетехники украине
БМП Marder

По мнению немецких депутатов, отечественная бронетехника могла бы спасти бесчисленное количество жизней украинских военных. Однако Германия не начала поставку БТРов или БМП.

В Германии критикуют главу Минобороны Кристин Ламбрехт за отсутствие поставок в Украину бронетехники, которая бы помогла в тяжелой ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает таблоид Bild.

Российские войска имеют частичный успех на востоке Украины, захвачена вся Луганская область. Как пишут в издании, одна из причин — нехватка бронетехники. Отмечается, что Запад начал реагировать на просьбы Украины. Франция поставит бронетранспортеры VAB, вероятно, они уже прибыли в Украину.

Кроме Франции бронетехнику поставляет:

  • Великобритания
  • Эстония
  • Нидерланды
  • Дания
  • Канада
  • Австралия

И только Германия "снова колеблется". Журналисты отмечают, что на складах Бундесвера находится более 1000 единиц бронетехники. Ламбрехт заявляет, что они будут действовать в тесном сотрудничестве с союзниками. Пока же в парламенте критикуют позицию правительства.

"В связи с массированными действиями России на востоке Украины крайне необходимо, чтобы федеральное правительство поставило боевые машины пехоты или, по крайней мере, БТРы. Точно так же, как это уже делают Франция, Нидерланды, Канада и многие другие союзники", — заявил член парламента от "Зеленых" Антон Хофрейтер.

немецкие бтры
БТР Fuchs

Он также добавил, что ВС РФ наносят артиллерийские удары, от которых у бойцов ВСУ может не быть защиты при передвижении из пункта А в пункт Б. Немецкие Marder, Fuchs или Dingo, по мнению депутата, могли бы спасти бесчисленное количество жизней.

бронетехника для украины
Броневик Dingo 2

Напомним, 29 июня Германия и Нидерланды анонсировали еще одну поставку САУ PzH 2000 для ВСУ. Вместе с тем Ламберхт заявила, что больше поставлять такие САУ у них нет возможности.

По данным соцопроса, в Германии 76% населения считают, что война будет продолжаться и в 2023 году.