"Позорная блокада": в Германии критикуют отстуствие поставок бронетехники Украине

По мнению немецких депутатов, отечественная бронетехника могла бы спасти бесчисленное количество жизней украинских военных. Однако Германия не начала поставку БТРов или БМП.

В Германии критикуют главу Минобороны Кристин Ламбрехт за отсутствие поставок в Украину бронетехники, которая бы помогла в тяжелой ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает таблоид Bild.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Российские войска имеют частичный успех на востоке Украины, захвачена вся Луганская область. Как пишут в издании, одна из причин — нехватка бронетехники. Отмечается, что Запад начал реагировать на просьбы Украины. Франция поставит бронетранспортеры VAB, вероятно, они уже прибыли в Украину.

Кроме Франции бронетехнику поставляет:

Великобритания

Эстония

Нидерланды

Дания

Канада

Австралия

И только Германия "снова колеблется". Журналисты отмечают, что на складах Бундесвера находится более 1000 единиц бронетехники. Ламбрехт заявляет, что они будут действовать в тесном сотрудничестве с союзниками. Пока же в парламенте критикуют позицию правительства.

"В связи с массированными действиями России на востоке Украины крайне необходимо, чтобы федеральное правительство поставило боевые машины пехоты или, по крайней мере, БТРы. Точно так же, как это уже делают Франция, Нидерланды, Канада и многие другие союзники", — заявил член парламента от "Зеленых" Антон Хофрейтер.

[ + – ] БТР Fuchs

Он также добавил, что ВС РФ наносят артиллерийские удары, от которых у бойцов ВСУ может не быть защиты при передвижении из пункта А в пункт Б. Немецкие Marder, Fuchs или Dingo, по мнению депутата, могли бы спасти бесчисленное количество жизней.

[ + – ] Броневик Dingo 2

Напомним, 29 июня Германия и Нидерланды анонсировали еще одну поставку САУ PzH 2000 для ВСУ. Вместе с тем Ламберхт заявила, что больше поставлять такие САУ у них нет возможности.

По данным соцопроса, в Германии 76% населения считают, что война будет продолжаться и в 2023 году.