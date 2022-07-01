Немцы не верят, что война в Украине закончится в 2022 году, — исследование

76% опрошенных в Германии считают, что бои будут продолжаться и в 2023-м. В то же время 44% жителей страны поддерживают расширение военной поддержки для Украины, а 32% удовлетворены текущими масштабами.

В пятницу, 1 июля, медиакомпания ZDF опубликовала результаты своего опроса, согласно которым большинство жителей Германии (свыше 76%) считают, что война в Украине будет длиться по меньшей мере и в следующем году. Только 19% ожидают, что боестолкновения закончатся в 2022-м. Об этом сообщает DW.

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По данным социсследования, 44% жителей Германии поддерживают расширение западной помощи Украине в борьбе с российским агрессором, но вместе с тем 32% считают достаточными текущие масштабы помощи. Только 18% респондентов придерживаются мнения о том, что военную поддержку требуется сократить. Это преимущественно избиратели партии правого толка "Альтернатива для Германии", а также Левой партии.

На фоне масштабного российского вторжения немцы заявляют о важном значении НАТО в обеспечении национальной безопасности. 60% жителей Германии оценивают роль Альянса в этом отношении как очень важную, а 30% — как просто важную.

Ранее Фокус сообщал, что Украина доверяет Вооруженным силам и президенту, а поступаться территориями украинцы не намерены. Приемлемым вариантом завершения войны 89% опрошенных считают полную деоккупацию Украины, включая Крым и Донбасс. А возвращение к границам до 24 февраля назвали неприемлемым 42% граждан Украины.

Напомним, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко пригрозил потерей независимости бывшим странам СССР, если они не сблизятся с РФ и Беларусью. Лукашенко считает это необходимым условием для сохранения государственного суверенитета.

В то же время, музыкальный продюсер Юрий Бардаш предложил Украине капитулировать по примеру Японии во Второй мировой.