Німці не вірять, що війна в Україні закінчиться у 2022 році, — дослідження

76% опитаних у Німеччині вважають, що бої триватимуть і в 2023-му. Водночас, 44% жителів країни підтримують розширення військової підтримки для України, а 32% задоволені поточними масштабами.

У п'ятницю, 1 липня, медіакомпанія ZDF опублікувала результати свого опитування, згідно з якими більшість жителів Німеччини (понад 76%) вважають, що війна в Україні триватиме щонайменше і в наступному році. Тільки 19% очікують, що бойові зіткнення закінчаться 2022-го. Про це повідомляє DW.

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За даними соцдослідження, 44% жителів Німеччини підтримують розширення західної допомоги Україні у боротьбі з російським агресором, але 32% вважають достатніми поточні масштаби допомоги. Тільки 18% респондентів дотримуються думки, що військову підтримку потрібно скоротити. Це переважно виборці партії правого спрямування "Альтернатива для Німеччини", а також Лівої партії.

На тлі масштабного російського вторгнення німці заявляють про важливе значення НАТО у гарантуванні національної безпеки. 60% жителів Німеччини оцінюють роль Альянсу в цьому стосунку як дуже важливу, а 30% як просто важливу.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна довіряє Збройним силам і президенту, а поступатися територіями українці не мають наміру. Найприйнятнішим варіантом завершення війни 89% опитаних вважають повну деокупацію України, враховуючи Крим і Донбас. А повернення до кордонів до 24 лютого назвали неприйнятним 42% громадян України.

Нагадаємо, що білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко пригрозив втратою незалежності колишнім країнам СРСР, якщо вони не зблизяться з РФ та Білоруссю. Лукашенко вважає це необхідною умовою для збереження державного суверенітету.

У той же час музичний продюсер Юрій Бардаш запропонував Україні капітулювати за прикладом Японії у Другій світовій.