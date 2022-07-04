"Ганебна блокада": в Німеччині критикують відсутність постачання бронетехніки Україні

На думку німецьких депутатів, вітчизняна бронетехніка могла б урятувати незліченну кількість життів українських військових. Однак Німеччина не почала постачання БТРів чи БМП.

У Німеччині критикують голову Міноборони Крістіне Ламбрехт за відсутність постачання в Україну бронетехніки, яка б допомогла в тяжкій ситуації на сході України. Про це повідомляє таблоїд Bild.

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Російські війська мають частковий успіх на сході України, захоплено всю Луганську область. Як пишуть у виданні, одна з причин — брак бронетехніки. Зазначається, що Захід почав реагувати на прохання України. Франція поставить бронетранспортери VAB, мабуть, вони вже прибули до України.

Крім Франції, бронетехніку поставляє:

Великобританія

Естонія

Нідерланди

Данія

Канада

Австралія

І тільки Німеччина "знов вагається". Журналісти зазначають, що на складах Бундесверу перебуває понад 1000 одиниць бронетехніки. Ламбрехт заявляє, що вони діятимуть у тісній співпраці із союзниками. Поки ж у парламенті критикують позицію уряду.

"У зв'язку з масованими діями Росії на сході України вкрай необхідно, щоб федеральний уряд поставив бойові машини піхоти або, принаймні, БТРи. Так само як це вже роблять Франція, Нідерланди, Канада та багато інших союзників", — заявив член парламенту від "Зелених" Антон Гофрейтер.

[ + – ] БТР Fuchs

Він також додав, що ЗС РФ завдають артилерійських ударів, від яких у бійців ЗСУ може не бути захисту під час пересування з пункту А до пункту Б. Німецькі Marder, Fuchs або Dingo, на думку депутата, могли б врятувати незліченну кількість життів.

[ + – ] Броньовик Dingo 2

Нагадаємо, 29 червня Німеччина та Нідерланди анонсували ще одне постачання САУ PzH 2000 для ЗСУ. Водночас Ламберхт заявила, що більше постачати такі САУ вони не мають можливості.

За даними соцопитування, в Німеччині 76% населення вважають, що війна триватиме й у 2023 році.