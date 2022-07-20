Немецкий депутат обрушился с критикой на политику Берлина из-за отсутствия Леопардов в ВСУ

По мнению Родериха Кизеветтера, отсутствие поставок бронетехники в Украину подрывает доверие с партнерами в Восточной Европе, которые предпочитают закупать американские "Абрамсы" вместо немецких "Леопардов".

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер раскритиковал политику правительства из-за отсутствия поставок Украине танков "Леопард". Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По мнению депутата, задержки и недостаточная помощь Украине ведет к репутационным потерям Берлина в Восточной Европе. Не странно, что в Польше ориентируются на США и закупают американские танки M1 Abrams, а не немецкие Leopard.

"Мы на ровном месте профукиваем доверие, которое создавалось между нами", — считает Кизеветтер.

По его мнению "никто не понимает", почему Германия не поставляет украинской армии немецкие БТРы Fuchs, БМП Marder или танки Leopard. Вместо этого Берлин сосредотачивается на нерабочем "кольцевом обмене", который тратит время и репутацию страны.

[ + – ] БТР Fuchs

"Кольцевой обмен" — это принцип помощи Украине через третьи страны. Например, Польша передала сотни танков Т-72 в ВСУ, а взамен Бундесвер обещал им передать "Леопарды". Однако по словам депутата, схема показала недееспособность. Вместо быстрого замещения Т-72 "Леопардами" Германия три месяца думала, как и сколько передать танков в Польшу. В итоге после передачи почти 300 Т-72 польская армия получит 20 "Леопард 2" в течении полугода в 2023 году. С апреля по октябрь в Польшу будут передавать по три танка каждый месяц.

Более того, Кизеветтер утверждает, что пока Германия тормозит с поставками тяжелой бронетехники в Украину, другие страны активно помогают ВСУ. США выделяют 100 млн долларов на обучение летчиков на западных истребителях, в Британии обучают украинских солдат, а Франция поставляет БТРы VAB.

"Германия как четвертый по величине экспортер вооружений, хочет поставить три бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Но "это займет время", — иронизирует политик.

Напомним, Минобороны Испании дало зеленый свет на поставку в Украину танков Леопард 2А4, но для этого нужно одобрение Германии.

Глава Минобороны Кристин Ламбрехт заявила, что у Германии заканчивается вооружение для помощи Украине.