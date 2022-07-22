Постачання зброї Україні: чому німецький кільцевий обмін не спрацював

Польща передала сотні танків Т-72 до ЗСУ, натомість Берлін обіцяв постачання "Леопардів". Однак через місяці переговорів компромісу так і не було досягнуто.

З моменту оголошення Німеччиною про допомогу Україні через треті країни за допомогою кільцевого обміну, так ще й не було жодного такого обміну. Про це пише газета Tagesschau.

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Уряд Німеччини критикують за недостатню підтримку України озброєнням. У Німеччині вигадали процедуру кільцевого обміну — Україна отримує зброю з країни донора, Німеччина компенсує поставлене озброєння країні донору своєю технікою. За такою процедурою німецька сторона веде переговори з Польщею, Чехією, Словаччиною, Словенією та Грецією.

Серед причин такої схеми називають бажання Німеччини за будь-яку ціну уникнути застосування їхніх танків чи БМП на війні. Плюс заявляється, що Україні краще постачати радянське озброєння, бо бійців не потрібно перенавчати ними користуватися.

Офіційно часто робиться посилання на усну домовленість між партнерами по НАТО, згідно з якою подібну сучасну західну бронетехніку не передають ЗСУ. Тому й Німеччині було б вкрай неприємно, якби Іспанія наполягала саме на цьому та справді хотіла відправити танки "Леопард" в Україну. Чи станеться це поки невідомо.

Чи були успішні приклади кільцевого обміну?

Як пишуть автори, за три місяці існування ініціативи не було жодного успішного обміну. Польща передала Україні сотні танків Т-72, за які мала отримати німецькі "Леопарди". Те саме стосується і Чехії. Однак Чехії Німеччина пообіцяла лише 15 Leopard 2 як компенсацію.

Процес переговорів усе ще відбувається через неприйнятні пропозиції Бундесверу. Словенія була першою країною, яка заявила про готовність передати до ЗСУ танки Т-72 та БМП-1, але натомість вони хотіли отримати Leopard 2 та БМП Puma. Берлін запропонував більш старі БМП Marder та БТР Fuchs.

Історія з Польщею ще більш показова. Після передавання ЗСУ 270 танків Т-72 німецька сторона так і не запропонувала гідну компенсацію. За словами політика ХДС Родеріха Кізеветтера, федеральний уряд нещодавно запропонував Польщі 20 танків Leopard 2 з відновленим протектором, які поставлятимуть з квітня 2023 року. Тому польська армія уклала ще один контракт на постачання сотень американських танків M1 Abrams.

Нагадаємо, голова Міноборони Крістін Ламбрехт заявила, що в Німеччини закінчується озброєння для допомоги Україні.

21 червня Словаччина заявила, що їм не вдалося домовитись із Німеччиною про відшкодування танків Т-72М. Берлін був готовий за кожні два танки давати один "Леопард", а Братислава просить рівнозначну заміну.