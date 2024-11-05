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Світ Російсько-українська війна КНДР передала військових Росії

Путін порушив правила корейського етикету під час зустрічі з міністром із КНДР, — ЗМІ

Міністр закордонних справ КНДР, Чхве Сон Хі, КНДР, Північна Корея, глава МЗС КНДР, Володимир Путін
Фото: Kremlin.ru | Міністр закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі та Володимир Путін

Володимир Путін зустрівся з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі і, мабуть, змусив гостю почуватися незатишно.

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Президент Росії зустрівся в Кремлі з главою МЗС КНДР, щоб висловити подяку за перекидання військ до РФ. І порушив правила корейського етикету, змусивши посланницю Кім Чен Ина почуватися не в своїй тарілці. Про це пише Daily Mail.

Чхве Сон Хі виглядала збентеженою і почувалася ніяково, коли Володимир Путін стиснув її руку в міцному рукостисканні. Поки 60-річна представниця МЗС Північної Кореї відповідала йому російською, він продовжував тримати її за руку.

Міністр закордонних справ КНДР, Чхве Сон Хі, КНДР, Північна Корея, глава МЗС КНДР, Володимир Путін Fullscreen
Міністр закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі та Володимир Путін
Фото: kremlin.ru

Рукостискання не є широко поширеною традицією повсякденної взаємодії в північнокорейському суспільстві. Тож Чхве явно була збентежена, а експерти з етикету вважають, що Путін зробив це навмисно, щоб показати, хто тут "головний диктатор".

Чхве Сон Хі не планувала зустрічатися з Путіним під час свого візиту в Росію, але кремлівський диктатор змінив свій графік, щоб побачитися з нею.

Міністр закордонних справ КНДР, Чхве Сон Хі, КНДР, Північна Корея, глава МЗС КНДР, Володимир Путін Fullscreen
Міністр закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі та Володимир Путін
Фото: Kremlin.ru

Вона сказала: "Від самого початку спеціальної військової операції (так у РФ називають війну в Україні, — ред.) шановний товариш Голова Держради КНДР Кім Чен Ин віддав наказ, щоб ми, ні на кого не озираючись, незмінно і всебічно підтримували та надавали допомогу російській армії та російському народові в їхній священній війні". Також вона заявила, що Кім Чен Ин упевнений у перемозі свого російського колеги.

Північнокорейські війська були розгорнуті в Курській області Росії, де продовжують свою операцію українські війська.

У Києві вже заявили, що бійці ЗСУ вступили в бій із північнокорейськими солдатами, однак український лідер Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що він стурбований відсутністю західної військової підтримки, яка могла б допомогти українській армії протистояти військам, надісланим із Пхеньяна.

У своєму вечірньому телезверненні Зеленський попередив: "Що стосується північнокорейських військ у Росії, то в Курській області їх уже перебуває 11 тисяч. Ми бачимо зростання кількості північнокорейців і не бачимо зростання реакції наших західних партнерів".

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив, що північнокорейці маскуються і носять російську форму.

Також з'явилося відео, на якому неназваний російський солдат, який потрапив у полон у ЗСУ, розповідає, що потрапив під "дружній вогонь" у Курській області. Він повідомив, що рив окопи разом із солдатами з КНДР, почався бій і північнокорейські солдати почали по них стріляти.

"Ми намагалися пояснити їм, куди цілитися, але, по-моєму, вони застрелили двох наших. Я вирішив, що в цій ситуації краще здатися", — сказав росіянин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що солдатів із Північної Кореї тренують на чотирьох полігонах у Приморському краї Росії.