Путін порушив правила корейського етикету під час зустрічі з міністром із КНДР, — ЗМІ

Володимир Путін зустрівся з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі і, мабуть, змусив гостю почуватися незатишно.

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Президент Росії зустрівся в Кремлі з главою МЗС КНДР, щоб висловити подяку за перекидання військ до РФ. І порушив правила корейського етикету, змусивши посланницю Кім Чен Ина почуватися не в своїй тарілці. Про це пише Daily Mail.

Чхве Сон Хі виглядала збентеженою і почувалася ніяково, коли Володимир Путін стиснув її руку в міцному рукостисканні. Поки 60-річна представниця МЗС Північної Кореї відповідала йому російською, він продовжував тримати її за руку.

Міністр закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі та Володимир Путін Фото: kremlin.ru

Рукостискання не є широко поширеною традицією повсякденної взаємодії в північнокорейському суспільстві. Тож Чхве явно була збентежена, а експерти з етикету вважають, що Путін зробив це навмисно, щоб показати, хто тут "головний диктатор".

Чхве Сон Хі не планувала зустрічатися з Путіним під час свого візиту в Росію, але кремлівський диктатор змінив свій графік, щоб побачитися з нею.

Міністр закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі та Володимир Путін Фото: Kremlin.ru

Вона сказала: "Від самого початку спеціальної військової операції (так у РФ називають війну в Україні, — ред.) шановний товариш Голова Держради КНДР Кім Чен Ин віддав наказ, щоб ми, ні на кого не озираючись, незмінно і всебічно підтримували та надавали допомогу російській армії та російському народові в їхній священній війні". Також вона заявила, що Кім Чен Ин упевнений у перемозі свого російського колеги.

Північнокорейські війська були розгорнуті в Курській області Росії, де продовжують свою операцію українські війська.

У Києві вже заявили, що бійці ЗСУ вступили в бій із північнокорейськими солдатами, однак український лідер Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що він стурбований відсутністю західної військової підтримки, яка могла б допомогти українській армії протистояти військам, надісланим із Пхеньяна.

У своєму вечірньому телезверненні Зеленський попередив: "Що стосується північнокорейських військ у Росії, то в Курській області їх уже перебуває 11 тисяч. Ми бачимо зростання кількості північнокорейців і не бачимо зростання реакції наших західних партнерів".

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив, що північнокорейці маскуються і носять російську форму.

Також з'явилося відео, на якому неназваний російський солдат, який потрапив у полон у ЗСУ, розповідає, що потрапив під "дружній вогонь" у Курській області. Він повідомив, що рив окопи разом із солдатами з КНДР, почався бій і північнокорейські солдати почали по них стріляти.

"Ми намагалися пояснити їм, куди цілитися, але, по-моєму, вони застрелили двох наших. Я вирішив, що в цій ситуації краще здатися", — сказав росіянин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що солдатів із Північної Кореї тренують на чотирьох полігонах у Приморському краї Росії.