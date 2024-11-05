Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир Российско-украинская война КНДР передала военных России

Путин нарушил правила корейского этикета во время встречи с министром из КНДР, — СМИ

Министр иностранных дел КНДР, Чхве Сон Хи, КНДР, Северная корея, глава мид кндр, Владимир Путин
Фото: Kremlin.ru | Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи и Владимир Путин

Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи и, видимо, заставил гостью чувствовать себя неуютно.

Related video

Президент России встретился в Кремле с главой МИД КНДР, чтобы выразить благодарность за переброску войск в РФ. И нарушил правила корейского этикета, заставив посланницу Ким Чен Ына чувствовать себя не в своей тарелке. Об этом пишет Daily Mail.

Чхве Сон Хи выглядела смущенной и чувствовала себя неловко, когда Владимир Путин стиснул ее руку в крепком рукопожатии. Пока 60-летняя представительница МИД Северной Кореи отвечала ему на русском, он продолжал держать ее за руку.

Министр иностранных дел КНДР, Чхве Сон Хи, КНДР, Северная корея, глава мид кндр, Владимир Путин Fullscreen
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи и Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Рукопожатие не является широко распространенной традицией повседневного взаимодействия в северокорейском обществе. Так что Чхве явно была обескуражена, а эксперты по этикету считают, что Путин сделал это намеренно, чтобы показать, кто тут "главный диктатор".

Чхве Сон Хи не планировала встречаться с Путиным во время своего визита в Россию, но кремлевский диктатор изменил свой график, чтобы увидеться с ней.

Министр иностранных дел КНДР, Чхве Сон Хи, КНДР, Северная корея, глава мид кндр, Владимир Путин Fullscreen
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи и Владимир Путин
Фото: Kremlin.ru

Она сказала: "С самого начала специальной военной операции (так в РФ называют войну в Украине, — ред.) уважаемый товарищ Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отдал приказ, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и всемерно поддерживали и оказывали помощь российской армии и русскому народу в их священной войне". Также она заявила, что Ким Чен Ын уверен в победе своего российского коллеги.

Северокорейские войска были развернуты в Курской области России , где продолжают свою операцию украинские войска.

В Киеве уже заявили, что бойцы ВСУ вступили в бой с северокорейскими солдатами, однако украинский лидер Владимир Зеленский ясно дал понять, что он встревожен отсутствием западной военной поддержки, которая могла бы помочь украинской армии противостоять войскам, присланным из Пхеньяна.

В своем вечернем телеобращении Зеленский предупредил: "Что касается северокорейских войск в России, то в Курской области их уже находится 11 тысяч. Мы видим рост числа северокорейцев и не видим роста реакции наших западных партнеров".

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщил, что северокорейцы маскируются и носят российскую форму.

Также появилось видео, на котором неназванный российский солдат, попавший в плен у ВСУ, рассказывает, что попал под "дружественный огонь" в Курской области. Он сообщил, что рыл окопы вместе с солдатами из КНДР, начался бой и северокорейские солдаты начали по ним стрелять.

"Мы пытались объяснить им, куда целиться, но, по-моему, они застрелили двоих наших. Я решил, что в этой ситуации лучше сдаться", — сказал россиянин.

Напомним, ранее стало известно, что солдат из Северной Кореи тренируют на четырех полигонах в Приморском крае России.