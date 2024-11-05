Путин нарушил правила корейского этикета во время встречи с министром из КНДР, — СМИ

Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи и, видимо, заставил гостью чувствовать себя неуютно.

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Президент России встретился в Кремле с главой МИД КНДР, чтобы выразить благодарность за переброску войск в РФ. И нарушил правила корейского этикета, заставив посланницу Ким Чен Ына чувствовать себя не в своей тарелке. Об этом пишет Daily Mail.

Чхве Сон Хи выглядела смущенной и чувствовала себя неловко, когда Владимир Путин стиснул ее руку в крепком рукопожатии. Пока 60-летняя представительница МИД Северной Кореи отвечала ему на русском, он продолжал держать ее за руку.

Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Рукопожатие не является широко распространенной традицией повседневного взаимодействия в северокорейском обществе. Так что Чхве явно была обескуражена, а эксперты по этикету считают, что Путин сделал это намеренно, чтобы показать, кто тут "главный диктатор".

Чхве Сон Хи не планировала встречаться с Путиным во время своего визита в Россию, но кремлевский диктатор изменил свой график, чтобы увидеться с ней.

Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи и Владимир Путин Фото: Kremlin.ru

Она сказала: "С самого начала специальной военной операции (так в РФ называют войну в Украине, — ред.) уважаемый товарищ Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отдал приказ, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и всемерно поддерживали и оказывали помощь российской армии и русскому народу в их священной войне". Также она заявила, что Ким Чен Ын уверен в победе своего российского коллеги.

Северокорейские войска были развернуты в Курской области России , где продолжают свою операцию украинские войска.

В Киеве уже заявили, что бойцы ВСУ вступили в бой с северокорейскими солдатами, однако украинский лидер Владимир Зеленский ясно дал понять, что он встревожен отсутствием западной военной поддержки, которая могла бы помочь украинской армии противостоять войскам, присланным из Пхеньяна.

В своем вечернем телеобращении Зеленский предупредил: "Что касается северокорейских войск в России, то в Курской области их уже находится 11 тысяч. Мы видим рост числа северокорейцев и не видим роста реакции наших западных партнеров".

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщил, что северокорейцы маскируются и носят российскую форму.

Также появилось видео, на котором неназванный российский солдат, попавший в плен у ВСУ, рассказывает, что попал под "дружественный огонь" в Курской области. Он сообщил, что рыл окопы вместе с солдатами из КНДР, начался бой и северокорейские солдаты начали по ним стрелять.

"Мы пытались объяснить им, куда целиться, но, по-моему, они застрелили двоих наших. Я решил, что в этой ситуации лучше сдаться", — сказал россиянин.

Напомним, ранее стало известно, что солдат из Северной Кореи тренируют на четырех полигонах в Приморском крае России.