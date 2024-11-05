ВСУ уже имели столкновения с бойцами КНДР в Курской области, — Financial Times

Россияне обучают военных и офицеров КНДР ведению современной войны, которые будут применять в бою против Сил обороны. Солдатам рассказывают о FPV и принципах применения "Ланцетов".

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Украинские защитники уже имели "встречу" с северокорейскими солдатами в Курской области. Об этом сообщает FT со ссылкой на сообщение украинской разведки.

"Украинские войска обстреляли северокорейских солдат в бою впервые с момента их развертывания РФ в Курской области", — говорится в сообщении.

Как пишет издание, появление бойцов КНДР на стороне РФ — это первое прямое вмешательство иностранной армии с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

"Первые военные части КНДР уже были обстреляны в Курске", — сообщил в Телеграмме Андрей Коваленко, главный представитель Украины по вопросам борьбы с дезинформацией в СНБО.

Он добавил, что россияне обучают военных и офицеров КНДР ведению современной войны, которые будут применять в бою против Сил обороны. КНДРовцев обучают применять FPV и дроны разведки, а также принципы применения "Ланцетов".

Напомним, что 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы нанести превентивный удар по лагерям, где РФ сосредоточила северокорейских солдат, но Запад просто наблюдает, как еще и они будут убивать украинцев.