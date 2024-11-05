ЗСУ вже мали зіткнення з бійцями КНДР в Курській області, — Financial Times

Росіяни навчають військових та офіцерів КНДР веденню сучасної війни, які будуть застосовувати в бою проти Сил оборони. Солдатам розповідають про FPV та принципи застосування "Ланцетів".

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Українські захисники вже мали "зустріч" з північнокорейськими солдатами в Курській області. Про це повідомляє FT з посиланням на повідомлення української розвідки.

"Українські війська обстріляли північнокорейських солдатів у бою вперше з моменту їх розгортання РФ у Курській області", — йдеться у повідомленні.

Як пише видання, поява бійців КНДР на боці РФ — це перше пряме втручання іноземної армії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

"Перші військові частини КНДР вже були обстріляні в Курську", — повідомив у Teлеграмі Андрій Коваленко, головний представник України з питань боротьби з дезінформацією в РНБО.

Він додав, що росіяни навчають військових та офіцерів КНДР веденню сучасної війни, які будуть застосовувати в бою проти Сил оборони. КНДРівців навчають застосовувати FPV і дрони розвідки, а також принципи застосування "Ланцетів".

Нагадаємо, що 1 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б завдати превентивного удару по таборах, де РФ зосередила північнокорейських солдатів, але Захід просто спостерігає, як ще й вони будуть вбивати українців.