Таємниця великого виграшу: чоловік став мільйонером, але не знає про це

Представники лотереї чекають на чоловіка, який правильно вгадав усі шість чисел. Переможцю належить приз у розмірі 1 194 215 євро.

Related video

У Німеччині розшукують нового мільйонера, який поки що не знає про свій великий виграш. Анонімний учасник лотереї із Саксонії-Ангальт правильно вгадав усі 6 із 49 можливих чисел минулої суботи, 2 листопада, припустившись помилки тільки з вибором суперчисла. Про це пише BILD.

Шанс такого виграшу становить 1 до 15,5 мільйона. Переможцю належить приз у розмірі 1 194 215 євро. Однак переможець поки не звернувся за виграшем.

Щасливчик подав свій білет у пункті продажів у районі Залі без використання клієнтської картки та грав лише на один тираж, заплативши за участь 15,75 євро. Генеральний директор Lotto Штефан Еберт уже запросив переможця відвідати офіс компанії в Магдебурзі для особистих привітань.

"З цим виграшем можна спокійно мріяти про наступну відпустку. Я б із задоволенням запросив переможця або переможницю в наш лото-офіс у Магдебурзі, щоб привітати особисто", — сказав він.

З 2023 року це вже третій мільйонний виграш у Саксонії-Ангальт. У березні житель Галле виграв близько 6,3 млн євро, а у квітні житель Магдебурга — близько 1,2 млн євро.

Ілюстративне фото Фото: скриншот/YouTube

Щоб забрати виграш, переможцю достатньо пред'явити квитанцію про ставку в одному з 630 пунктів лотереї або в центральному офісі в Магдебурзі. У нього є три роки для подання заявки.

Видання зазначає, що в Німеччині виграші в лотерею не оподатковуються, оскільки вони розглядаються як випадковий прибуток. Оподатковують тільки додатковий дохід, наприклад відсотки або орендну плату, якщо виграш вкладають в інвестиції або нерухомість.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік пожартував про виграш у лотерею і через кілька хвилин став мільйонером. Джордж Херт під час обідньої перерви разом з колегами зайшов у магазин і пожартував, що збирається виграти в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.