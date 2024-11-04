Тайна крупного выигрыша: мужчина стал миллионером, но не знает об этом

Представители лотереи ждут мужчину, который правильно угадал все шесть чисел. Победителю полагается приз в размере 1 194 215 евро.

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В Германии разыскивают нового миллионера, который пока не знает о своем крупном выигрыше. Анонимный участник лотереи из Саксонии-Анхальт правильно угадал все 6 из 49 возможных чисел в минувшую субботу, 2 ноября, допустив ошибку только с выбором суперчисла. Об этом пишет BILD.

Шанс такого выигрыша составляет 1 к 15,5 миллиона. Победителю полагается приз в размере 1 194 215 евро. Однако победитель пока не обратился за выигрышем.

Счастливчик подал свой билет в пункте продаж в районе Зале без использования клиентской карты и играл только на один тираж, заплатив за участие 15,75 евро. Генеральный директор Lotto Штефан Эберт уже пригласил победителя посетить офис компании в Магдебурге для личных поздравлений.

"С этим выигрышем можно спокойно мечтать о следующем отпуске. Я бы с удовольствием пригласил победителя или победительницу в наш лото-офис в Магдебурге, чтобы поздравить лично", — сказал он.

С 2023 года это уже третий миллионный выигрыш в Саксонии-Анхальт. В марте житель Халле выиграл около 6,3 млн евро, а в апреле житель Магдебурга — около 1,2 млн евро.

Иллюстративное фото Фото: скриншот/YouTube

Чтобы забрать выигрыш, победителю достаточно предъявить квитанцию о ставке в одном из 630 пунктов лотереи или в центральном офисе в Магдебурге. У него есть три года для подачи заявки.

Издание отмечает, что в Германии выигрыши в лотерею не облагаются налогом, так как они рассматриваются как случайная прибыль. Налогом облагается только дополнительный доход, например проценты или арендная плата, если выигрыш вкладывается в инвестиции или недвижимость.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина пошутил о выигрыше в лотерею и через несколько минут стал миллионером. Джордж Херт во время обеденного перерыва вместе с коллегами зашел в магазин и пошутил, что собирается выиграть в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.