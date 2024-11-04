Чоловік зупинив потяг, що рухався, вибігши на рейки: навіщо він це зробив (фото)

Машиністка, помітивши людину на шляхах, негайно застосувала екстрене гальмування, зупинивши склад лише за два метри від чоловіка.

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У Німеччині чоловік вибіг на рейки, щоб зупинити поїзд, створюючи небезпечну ситуацію. Про це пише BILD.

Інцидент стався 2 листопада в Баварії, коли поїзд S3, що прямував із Маммендорфа в Хольцкірхен, рухався зі швидкістю 85 км/год. Машиністка, помітивши людину на коліях, негайно застосувала екстрене гальмування, зупинивши потяг лише за два метри від чоловіка.

Пізніше чоловік пояснив свої дії. Він залишив у вагоні рюкзак із ключем від квартири й відмовився йти, поки не поверне його. Після узгодження з диспетчером йому дозволили повернутися до поїзда, однак на наступній станції Майзах він скористався аварійним механізмом відкриття дверей і втік коліями.

Охоронець Deutsche Bahn спробував затримати чоловіка, але той пригрозив кинути в нього камінь, змусивши співробітника відступити. У підсумку було організовано поліцейську операцію із залученням гелікоптера, що призвело до зупинки руху поїздів між Пасінгом і Маммендорфом на 45 хвилин і спричинило перебої в розкладі.

Було організовано поліцейську операцію із залученням вертольота Фото: Bild

Рюкзак чоловіка було знайдено у вагоні з документами й ключем, проте сам він зник до прибуття поліції. За даними влади, 29-річний еритреєць прибув до Німеччини в липні 2024 року і перебуває в процесі отримання притулку. Тепер йому висунуто обвинувачення в небезпечному втручанні в роботу залізниці та погрозах охоронцеві.

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