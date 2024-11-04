Мужчина остановил движущийся поезд, выбежав на рельсы: зачем он это сделал (фото)

Машинистка, заметив человека на путях, немедленно применила экстренное торможение, остановив состав всего в двух метрах от мужчины.

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В Германии мужчина выбежал на рельсы, чтобы остановить поезд, создавая опасную ситуацию. Об этом пишет BILD.

Инцидент произошел 2 ноября в Баварии, когда поезд S3, направлявшийся из Маммендорфа в Хольцкирхен, двигался со скоростью 85 км/ч. Машинистка, заметив человека на путях, немедленно применила экстренное торможение, остановив состав всего в двух метрах от мужчины.

Позже мужчина объяснил свои действия. Он оставил в вагоне рюкзак с ключом от квартиры и отказался уходить, пока не вернет его. После согласования с диспетчером ему разрешили вернуться в поезд, однако на следующей станции Майзах он воспользовался аварийным механизмом открытия дверей и сбежал по путям.

Охранник Deutsche Bahn попытался задержать мужчину, но тот пригрозил бросить в него камень, вынудив сотрудника отступить. В итоге была организована полицейская операция с привлечением вертолета, что привело к остановке движения поездов между Пасингом и Маммендорфом на 45 минут и вызвало перебои в расписании.

Была организована полицейская операция с привлечением вертолета Фото: Bild

Рюкзак мужчины был найден в вагоне с документами и ключом, однако сам он скрылся до прибытия полиции. По данным властей, 29-летний эритреец прибыл в Германию в июле 2024 года и находится в процессе получения убежища. Теперь ему предъявлены обвинения в опасном вмешательстве в работу железной дороги и угрозах охраннику.

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