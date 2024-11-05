Сотні квартир, елітні автівки, зброя: що знайшло АРМА у фігурантів корупційних скандалів МСЕК

Очільниця АРМА Олена Дума розповіла про перші результати роботи Нацагентства у пошуку активів посадовців МСЕК. За її словами, значна кількість майна була придбана під час війни та зареєстрована на близьких родичів фігурантів.

Related video

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за запитом правоохоронних та антикорупційних органів розшукало перші активи п’яти фігурантів працівників лікарських установ, РТЦК та СП, ВЛК та Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), які залучені до корупційних схем. Про це повідомила голова Нацагентства Олена Дума.

Йдеться про підозрюваних у підробці медичної документації для отримання статусу інваліда особами призовного віку, що дозволяло уникнути мобілізації.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили низку цінних об'єктів. Отже, АРМА вдалося розшукати активи п’яти фігурантів та їхнього оточення. Серед виявленого:

128 об’єктів нерухомості, включаючи квартири та будинки в Києві та обласних центрах, апартаменти, розважальні комплекси, офіси, гаражі, паркомісця;

140 земельних ділянок для житлового будівництва та сільського господарства;

30 автомобілів, серед є преміумкласу, такі як Lexus, Tesla;

корпоративні права на суму понад 20 мільйонів гривень, серед яких компанії в енергетиці та будівництві;

мільйони гривень на банківських рахунках;

зброя.

Голова АРМА Олена Дума зазначила, що значна частина цих активів була придбана під час війни та зареєстрована на близьких родичів фігурантів.

"Це тільки початок. Нацагентство вже надало запити до десятка банківських установ для виявлення активів фігурантів кримінального провадження як в Україні, так і за кордоном", — зазначила Дума.

Вона додала, що АРМА готове до управління виявленими незаконно набутими активами корупціонерів із МСЕК чи будь-яких інших сфер та очікує на відповідні ухвали судів про передачу вказаних активів в управління АРМА.

Нагадаємо, 22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК. Воно передбачає ліквідацію Медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи МСЕК в Україні.

Цьому рішенню передували затримання деяких керівників обласних МСЕК за підозрою у корупційних діях. Зокрема, 4 жовтня ДБР викрило на Хмельниччині керівницю обласного центру МСЕК Тетяну Крупу. Під час обшуків правоохоронці знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

22 жовтня СБУ повідомило про викриття очільниці обласного центру МСЕК Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів. У неї знайшли понад 450 тис. доларів, а також виявила російський паспорт у її сина