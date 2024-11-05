Сотни квартир, элитные машины, оружие: что нашло АРМА у фигурантов коррупционных скандалов МСЭК

Руководительница АРМА Елена Дума рассказала о первых результатах работы Нацагентства в поиске активов должностных лиц МСЭК. По ее словам, значительное количество имущества было приобретено во время войны и зарегистрировано на близких родственников фигурантов.

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Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу правоохранительных и антикоррупционных органов разыскало первые активы пяти фигурантов работников врачебных учреждений, РТЦК и СП, ВЛК и Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которые вовлечены в коррупционные схемы. Об этом сообщила председатель Нацагентства Елена Дума.

Речь идет о подозреваемых в подделке медицинской документации для получения статуса инвалида лицами призывного возраста, что позволяло избежать мобилизации.

По результатам обысков правоохранители изъяли ряд ценных объектов. Итак, АРМА удалось разыскать активы пяти фигурантов и их окружения. Среди обнаруженного:

128 объектов недвижимости, включая квартиры и дома в Киеве и областных центрах, апартаменты, развлекательные комплексы, офисы, гаражи, паркоместа;

140 земельных участков для жилищного строительства и сельского хозяйства;

30 автомобилей, среди есть премиум-класса, такие как Lexus, Tesla;

корпоративные права на сумму более 20 миллионов гривен, среди которых компании в энергетике и строительстве;

миллионы гривен на банковских счетах;

оружие.

Глава АРМА Елена Дума отметила, что значительная часть этих активов была приобретена во время войны и зарегистрирована на близких родственников фигурантов.

"Это только начало. Нацагентство уже предоставило запросы в десяток банковских учреждений для выявления активов фигурантов уголовного производства как в Украине, так и за рубежом", — отметила Дума.

Она добавила, что АРМА готово к управлению выявленными незаконно приобретенными активами коррупционеров из МСЭК или любых других сфер и ожидает соответствующие постановления судов о передаче указанных активов в управление АРМА.

Напомним, 22 октября президент Владимир Зеленский подписал ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК. Оно предусматривает ликвидацию Медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы МСЭК в Украине.

Этому решению предшествовали задержания некоторых руководителей областных МСЭК по подозрению в коррупционных действиях. В частности, 4 октября ГБР разоблачило в Хмельницкой области руководительницу областного центра МСЭК Татьяну Крупу. Во время обысков правоохранители нашли наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

22 октября СБУ сообщило о разоблачении руководительницы областного центра МСЭК Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов. У нее нашли более 450 тыс. долларов, а также обнаружила российский паспорт у ее сына