У ФРН завершила підготовку четверта група українських операторів ЗРК Patriot (фото)
Пресслужба Люфтваффе зазначила, що фахівці експлуатуватимуть системи для захисту від атак літаків, ракет і крилатих ракет противника.
У Німеччині завершилося навчання четвертої групи українських військових з експлуатації зенітного ракетного комплексу (ЗРК) Patriot, що було офіційно підтверджено пресслужба Люфтваффе 5 листопада.
"Останніми тижнями ми провели навчання четвертої української групи з системи озброєння Patriot. Після успішного завершення навчання системи протиповітряної оборони України застосовуватимуться проти атак із використанням літаків, ракет і крилатих ракет", — ідеться в повідомленні.
Як зазначили оглядачі "Мілітарного", цей етап підготовки став частиною широкої програми військової допомоги від Німеччини та інших країн Заходу для посилення протиповітряної оборони України.
Підготовка українських фахівців
Перший ЗРК Patriot був переданий Україні Німеччиною у квітні 2023 року після завершення навчання першої групи українських операторів, що розпочалося в лютому 2023 року. Надалі, у серпні 2023 року, Німеччина надала додаткові пускові установки та ракети до цієї системи.
Наприкінці минулого року було передано другу систему, а у квітні 2024 року анонсовано надання ще одного комплексу, який з липня перебував на озброєнні ЗСУ після підготовки екіпажу.
Ці комплекси дають змогу Україні ефективно протистояти повітряним загрозам, включно з російськими літаками, крилатими ракетами, безпілотниками та вертольотами. А до ініціатив щодо посилення української ППО також долучилися такі країни-партнери, як Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.Важливо
Нагадаємо, на думку видання Defense News, американський зенітно-ракетний комплекс Patriot в Україні продемонстрував найвищий клас завдяки перехопленню найпередовіших російських ракет.