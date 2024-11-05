У ФРН завершила підготовку четверта група українських операторів ЗРК Patriot (фото)

Пресслужба Люфтваффе зазначила, що фахівці експлуатуватимуть системи для захисту від атак літаків, ракет і крилатих ракет противника.

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У Німеччині завершилося навчання четвертої групи українських військових з експлуатації зенітного ракетного комплексу (ЗРК) Patriot, що було офіційно підтверджено пресслужба Люфтваффе 5 листопада.

"Останніми тижнями ми провели навчання четвертої української групи з системи озброєння Patriot. Після успішного завершення навчання системи протиповітряної оборони України застосовуватимуться проти атак із використанням літаків, ракет і крилатих ракет", — ідеться в повідомленні.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", цей етап підготовки став частиною широкої програми військової допомоги від Німеччини та інших країн Заходу для посилення протиповітряної оборони України.

Фото: X (Twitter)

Підготовка українських фахівців

Перший ЗРК Patriot був переданий Україні Німеччиною у квітні 2023 року після завершення навчання першої групи українських операторів, що розпочалося в лютому 2023 року. Надалі, у серпні 2023 року, Німеччина надала додаткові пускові установки та ракети до цієї системи.

Наприкінці минулого року було передано другу систему, а у квітні 2024 року анонсовано надання ще одного комплексу, який з липня перебував на озброєнні ЗСУ після підготовки екіпажу.

Ці комплекси дають змогу Україні ефективно протистояти повітряним загрозам, включно з російськими літаками, крилатими ракетами, безпілотниками та вертольотами. А до ініціатив щодо посилення української ППО також долучилися такі країни-партнери, як Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

Фото: X (Twitter)

Важливо

США намагаються збільшити випуск ракет для Patriot, але зіштовхнулись з проблемою, — ЗМІ

Нагадаємо, на думку видання Defense News, американський зенітно-ракетний комплекс Patriot в Україні продемонстрував найвищий клас завдяки перехопленню найпередовіших російських ракет.