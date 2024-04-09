Як ЗРК Patriot довів свою ефективність в Україні та забезпечив собі нове майбутнє

Перехоплення "Кинджалу" не тільки розбило міф окупантів про його "гіперзвукові" характеристики, але й показало надзвичайну ефективність американського ЗРК Patriot і українських операторів.

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Американський зенітно-ракетний комплекс Patriot продемонстрував найвищий клас завдяки перехопленню найпередовіших російських ракет в Україні. Він забезпечив собі нове майбутнє. Про це повідомляє Defense News.

Травень 2023 року. Посеред ночі в Києві лунають потужні вибухи. Як виявиться, було перехоплено ракету "Кинджал", яку росіяни називають гіперзвуковою. Заявлялося, що вона мала досягати швидкості до 10 Махів. ЗРК Patriot не розрахований для перехоплення гіперзвукових ракет, тому перехоплення "Кинджалів" стало доказом того, що ракета не гіперзвукова, а аеробалістична.

Разом з тим Patriot показав надзвичайну ефективність. Це привернуло нову увагу та нових замовників по всьому світі. Те, що виглядало як застаріла система, тепер є робочою конячкою, яку можна використовувати роками.

"Patriot виявився дуже надійною системою. Українці дуже швидко навчилися ним керувати, і що ще більш вражає, вони дуже швидко навчилися використовувати його з великим ефектом", — заявив генерал Бен Ходжес, екскомандувач силами армії США в Європі.

За даними виробника RTX, наразі Patriot стоїть на озброєнні 19 країн, а усього існує понад 250 зенітно-ракетних комплексів, з них 85-90 у США. Перший сплеск популярності Patriot прийшовся на 2014 рік, коли РФ напала на Україну й анексувала Крим. З початком повномасштабної війни ЗРК замовили в Польщі, Румунії та Швеції.

"З огляду на те, що наші потужності дозволяють виробляти 12 батарей (fire unit) на рік, ми маємо достатньо потужностей для виконання як поточних, так і майбутніх контрактів, коли вони будуть укладені", — зазначили в RTX.

Зараз компанія зосереджена на нарощуванні виробництва ракет PAC-3 MSE, які виготовляє Lockheed Martin — це найсучасніший і найпотужніший варіант зенітних ракет. Зараз на рік виготовляється 500 ракет, але є плани збільшити цю кількість до 650. Для цього Lockheed Martin будує підприємство з автоматизованими системами площею майже 8000 кв. метрів.

Модернізація Patriot

Наразі армія США планує заміняти на Patriot деякі системи, щоб зробити комплекс більш гнучким. Зокрема буде змінено систему управління. Її поміняють на інтегровану систему бойового управління, яку створює Northrop Grumman. Це дозволить системі підключатися до багатьох систем.

Новий радар для ЗРК Patriot проходить тестування

Далі планується оновити радар на LTAMDS. Наразі перший прототип радарів проходить випробування в армії. Вже відбулося чотири успішних тести. Однією з переваг буде 360-градусне покриття, без сліпих зон, як зараз.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба та Девід Кемерон погодили, як посилити українську ППО, зокрема ЗРК Patriot.

Раніше Німеччина заявила про пошук додаткових Patriot для України по всьому світі.