Кулеба і Кемерон погодили кроки для посилення української ППО, зокрема постачання Patriot

Український міністр дав високу оцінку зусиллям Лондону у досягненні цієї мети.

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Керівник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та його британський колега Девід Камерон обговорили погодили подальші кроки, спрямовані на пошук та доставку в Україну додаткових засобів протиповітряної оборони, в першу чергу ЗРК Patriot. Про це Кулеба написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Я поговорив із Девідом Камероном. У продовження наших обговорень у штаб-квартирі НАТО минулого тижня ми узгодили наступні кроки з пошуку і доставки в Україну додаткових систем ППО, насамперед Patriot. Я ціную активний підхід Девіда, спрямований на досягнення мети", — зазначив очільник зовнішньополітичного відомства України.

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"Повітряний щит України має бути посилений": Кулеба закликав Нідерланди надати Patriot

Варто зазначити, що минулого тижня в Брюсселі проходила Північноатлантична рада на рівні глав Міністерств закордонних справ. Серед основних питань зустрічі була подальша військова допомога Україні. У четвер також відбулася зустріч у форматі Ради Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Скільки систем Patriot потрібно Україні для захисту неба – відповідь Зеленського

В інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" 6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що аби повністю закрити український повітряний простір Україні, окрім вже наявних систем, потрібно ще додатково 25 одиниць Patriot по 6-8 установок у кожній. До того ж глава держави вважає, що існують кілька аналогів цієї системи, які також досить ефективно працюють.

Зеленський переконаний, шо російські окупанти не припинять атаки по українській енергосистемі, проте Україна, все ж таки, пройде цей шлях. Відомо, що вже вдалося забезпечити певний захист, крім ППО, однак він не здатний витримати удару деякими ракетами. У такому випадку може спрацювати лише Patriot чи аналог.

7 квітня аналітики порталу Defence Express назвали системи протиповітряної оборони, які можуть стати аналогами американського ЗРК Patriot. Мова йде про ізраїльську систему ППО "Праща Давида" та італо-французький ЗРК SAMP/T.

Також 26 березня після чергової масованої ракетної атаки росіян по Україні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів Києва терміново збільшити постачання ЗРК Patriot.