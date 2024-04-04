Не лише у союзників: Німеччина шукатиме Patriot для України по всьому світу, — Кулеба

За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, додаткові системи Patriot зможуть захистити не лише України, але й зробити безпечнішим небо НАТО.

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Німеччина ініціює пошук усіх доступних систем протиповітряної оборони Patriot по всьому світу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з журналістами 4 квітня, передає "Європейська правда".

За словами Кулеби, під час зустрічі Ради України — НАТО в штаб-квартирі в Брюсселі Німеччина — голова коаліції з ППО, яка функціонує у межах "Рамштайну" — ініціює аналіз усіх наявних батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони не лише в союзників, але й у всьому світі.

Він наголосив, що Німеччина також шукає, що можна зробити, які комбінації побудувати, аби ці системи були відправлені до України.

Зауважимо, що Кулеба під час зустрічі заявив, що додаткові системи Patriot зможуть захистити не лише повітряний простір України, але й безпечними зробити небо над країнами НАТО.

"Потрібно мати більше систем "Patriot" в Україні, бо це захистить не лише українське небо, але і небо НАТО від російських балістичних ракет", — сказав він.

Нагадаємо, 3 квітня голова МЗС Дмитро Кулеба закликав своїх колег з країн НАТО передати Україні всі системи протиповітряної оборони Patriot. Він зауважив, що Україна — єдина держава, яка фактично кожного дня захищається від атак балістики. Кулеба наголосив, що Києву потрібні не лише Patriot, але й інші системи ППО.

4 квітня міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що союзникам потрібно надати Україні термінову військову допомогу. Зокрема, передати боєприпаси й системи протиповітряної оборони, зокрема комплекси Patriot.