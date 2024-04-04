Не только у союзников: Германия будет искать Patriot для Украины по всему миру, — Кулеба

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, дополнительные системы Patriot смогут защитить не только Украину, но и сделать более безопасным небо НАТО.

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Германия инициирует поиск всех доступных систем противовоздушной обороны Patriot по всему миру. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с журналистами 4 апреля, передает "Европейская правда".

По словам Кулебы, во время встречи Совета Украина — НАТО в штаб-квартире в Брюсселе Германия — глава коалиции по ПВО, которая функционирует в рамках "Рамштайн" — инициирует анализ всех имеющихся батарей Patriot и других систем противовоздушной обороны не только у союзников, но и во всем мире.

Он отметил, что Германия также ищет, что можно сделать, какие комбинации построить, чтобы эти системы были отправлены в Украину.

Заметим, что Кулеба во время встречи заявил, что дополнительные системы Patriot смогут защитить не только воздушное пространство Украины, но и безопасными сделать небо над странами НАТО.

"Нужно иметь больше систем "Patriot" в Украине, потому что это защитит не только украинское небо, но и небо НАТО от российских баллистических ракет", — сказал он.

Напомним, 3 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба призвал своих коллег из стран НАТО передать Украине все системы противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что Украина — единственное государство, которое фактически каждый день защищается от атак баллистики. Кулеба отметил, что Киеву нужны не только Patriot, но и другие системы ПВО.

4 апреля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что союзникам нужно предоставить Украине срочную военную помощь. В частности, передать боеприпасы и системы противовоздушной обороны, в частности комплексы Patriot.