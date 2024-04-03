Самое важное место: Кулеба призвал срочно передать Украине все доступные ЗРК Patriot

По словам главы МИД, Украина сейчас — это единственное в мире государство, которое фактически ежедневно вынуждено защищаться от ударов баллистическими ракетами.

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Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал своих коллег из стран Организации Североатлантического договора (НАТО) передать Украине все системы ПВО Patriot, которые можно передать. Соответствующее заявление он озвучил после отдельных встреч с министрами иностранных дел Польши Радославом Сикорским, Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно и Дании Ларсом Льокке Расмуссеном.

По словам Кулебы, одной из тем встречи с Сикорским стало обсуждение возможности Польши в содействии защите воздушного украинского воздушного пространства от российских ракет и вопрос нарушения воздушного пространства Польши российскими ракетами.

"На сегодня Украина — это единственное государство в мире, которое фактически каждый день защищается от атак баллистических ракет. Таким образом, все имеющиеся в мире батареи Patriot, которые могут быть предоставлены Украине, нужно как можно скорее доставить в Украину. Более важного места для них нет", — подчеркнул Кулеба.

В то же время глава МИД сообщил испанскому коллеге Буэно, что Украина нуждается в дополнительных Patriot и других системах противовоздушной обороны, которые способны перехватывать баллистические ракеты.

"Мы поговорили о важности совместных усилий по укреплению обороноспособности Украины для достижения мира в Европе", — отметил Кулеба.

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При этом он обсудил с датским коллегой Расмуссеном насущные потребности Украины в военной сфере, в том числе в контексте предоставления систем ПВО и ракет.

"Также очень приятно, что Дания продолжает работать над новым пакетом военной помощи для усиления нашей обороны", — сообщил Кулеба.

Как известно, американские зенитно-ракетные комплексы Patriot продемонстрировали свою способность сбивать любые российские баллистические ракеты, в том числе типа "Кинжал".

В течение последних недель российская армия усилила ракетный террор и регулярно атакует объекты критической инфраструктуры и гражданское население. Чтобы эффективно отражать российские ракеты и дроны Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил 28 марта, что Соединенные Штаты не передавали Украине системы ПВО Patriot. При этом он добавил, что наличие 5-7 таких ЗРК помогло бы существенно усилить защиту украинского воздушного пространства.

К тому же накануне, 2 апреля, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Нидерланды передать Киеву ЗРК Patriot, поскольку ракетные атаки РФ по Украине существенно усилились.