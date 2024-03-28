Системы Patriot, которые сейчас в Украине, передали нам не США, а другие страны, — Зеленский (видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны дальнобойные ракеты и больше систем Patriot, а паритет в артиллерии позволит начать наступательные действия.

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США еще не передавали Украине системы Patriot, а делали это другие государства. Об этом в интервью CBS News заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что 5-7 этих ПВО-систем от Соединенных Штатов могли бы разблокировать небо для индустрии, учебного процесса в школах и работы украинских военных. По его словам, средства — 1,5-2 млрд долларов, — выделялись на эти системы и снаряды к ним, но сами системы прибыли из разных государств.

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"Деньги никогда к нам не заходили", — пояснил руководитель государства.

Президент Украины отметил, что глава Кремля Владимир Путин не настроен на переговоры и окончание войны. Зеленский отметил, что нужно, чтобы российский президент занимался своей землей, а не оккупацией других стран, для этого нужно его ослаблять.

Такая ситуация заставляет Украину быть сильной на поле боя. По его словам, для этого нужны две вещи — дальнобойные ракеты и больше систем Patriot. Паритет в артиллерии позволит начать наступательные действия.

"Тогда мы разблокируем небо, и наши ребята будут идти вперед", — заявил он.

Ракетные удары России в марте

В течение последних нескольких дней страна пережила несколько мощных ударов и точечные атаки баллистическими ракетами по украинским городам, которые нанесли российские захватчики. В связи с этим руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников немедленно усилить украинскую ПВО, прежде всего ЗРК Patriot.

Армия 22 марта также нанесла массированный ракетный удар по украинской энергетической инфраструктуре. Руководитель Минэнерго Герман Галущенко назвал его самым масштабным за последнее время.

Напомним, 14 марта журналист Юрий Бутусов заявил, российские войска поразили две пусковые установки Patriot. В результате атаки погибли девять бойцов ВСУ.