Почти все ракеты, которыми РФ била по Киеву, были нацелены на объекты ГУР, — УП

Все ракеты были сбиты, но разрушения есть в трех столичных районах: Шевченковском, Святошинском и Подольском.

Related video

Почти все российские ракеты во время атаки 21 марта на Киев были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в разведке.

"Абсолютное большинство ракет, которые летели по Киеву 21 марта, было направлено на объекты Главного управления разведки. Все они сбиты", — рассказал изданию неназванный сотрудник ГУР Минобороны.

В ночь на 21 марта ВС РФ атаковали Киев 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами. По информации Воздушных сил ВСУ, их все удалось сбить.

Напомним, что воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 3 часа. За это время россияне применили не менее 30 ракет. Пострадали от террора ВС РФ три столичных района: Шевченковский, Святошинский и Подольский.