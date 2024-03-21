Майже всі ракети, якими РФ била по Києву, були націлені на об'єкти ГУР, — УП

Всі ракети були збиті, але руйнування є в трьох столичних районах: Шевченківському, Святошинському і Подільському.

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Майже всі російські ракети під час атаки 21 березня на Київ були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела у розвідці.

"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Всі вони збиті", — розповів виданню неназваний співробітник ГУР Міноборони.

В ніч проти 21 березня ЗС РФ атакували Київ 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, їх усі вдалося збити.

Нагадаємо, що повітряна тривога в Києві тривала майже 3 години. За цей час росіяни застосували щонайменше 30 ракет. Постраждали від терору ЗС РФ три столичні райони: Шевченківський, Святошинський і Подільський.