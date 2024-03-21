Массированный обстрел Киева: Воздушные силы уничтожили все вражеские ракеты, детали (фото)

Противник запустил две баллистические/аэробаллистические ракеты и 29 крылатых Х-101/Х-555. Командование не исключает, что для ударов по Киеву россияне могли использовать "Искандер-М", северокорейские KN-23 или "Кинжалы".

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Российские оккупанты в ночь на 21 марта выпустили десятки ракет по мирным городам Украины. Все объекты противника удалось перехватить в небе, о чем сообщил в своем Telegram-канале командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

По данным командования, для обстрела противник использовал две баллистические/аэробаллистические ракеты "Искандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинжал". Также было зафиксировано 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, которые были запущены с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Районами пусков стали российские Волгодонск и Энгельс.

Как добавил Николай Олещук, ракеты заходили в украинское воздушное пространство с северного направления и в основном были направлены на Киев.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты на Киевщине! Всем спасибо за результат и спасенные жизни граждан. Вместе — к победе!" — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Киеве, где и происходили основные события, длилась практически 3 часа. За это время россияне применили не менее 30 ракет, которые, как оказалось позже, все удалось перехватить.

Пострадали от террора ВС РФ три столичных района: Шевченковский, Святошинский и Подольский. На место оперативно прибыли экстренные службы, которые приступили к работам по ликвидации последствий.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщал, что количество пострадавших увеличилось до 10 человек — 6 в Шевченковском районе и еще 4 в Святошинском. По информации КГВА, известно, что пострадала девочка 11 лет и мужчина в возрасте 38 лет. Предварительно, погибших нет.

Напомним, 21 марта сообщалось, что во время массированной атаки по Киеву были зафиксированы падения обломков на помещения дошкольного учебного заведения, жилого дома, нежилой застройки, предприятий. Также произошло возгорание в трансформаторной подстанции.