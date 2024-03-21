"Кинжалы" и крылатые ракеты: ВС РФ нанесли массированные удары по Киеву, есть раненые (фото)

По данным мэра столицы Виталия Кличко, обломки ракет упали в Святошинском, Шевченковском, и Подольском районах, спровоцировав насколько пожаров. Есть пострадавшие.

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В ночь на 21 марта Вооруженных силы Российской Федерации атаковали территорию Украины ракетами. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В командовании предупредили о взлете примерно 9 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

По данным воздушных сил ВСУ, вражеские ракеты были зафиксированы на территории Киевской, Черниговской, Житомирской и Ровненской областей. Командование уточняет, что ВС РФ осуществляли пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95МС и аэробаллистических Х-47М2 "Кинжал".

После сообщения о пусках ракет мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице.

По информации городского главы в Святошинском Киева зафиксировано падение обломков ракеты на помещение детсада. Кроме того, ударной волной выбило окна в двух девятиэтажных домах.

Кличко также сообщил, что в Шевченковском районе горят машины и квартира в жилом доме.

По словам чиновника, в Подольском районе было зафиксировано падение обломков ракеты на территорию двух предприятий. Позже городской глава также отметил, что в Подольском районе произошло возгорание трансформаторной подстанции, в двухэтажном нежилом здании, а также на крыше жилого дома.

По состоянию на 5:57 мэр украинской столицы сообщил о восьми пострадавших. Известно, что троих из них в Шевченковском районе, одна женщина в Святошинском.

По информации мониторингового канала, ВС РФ запустили по Украине ракеты Х-47М2 и Х-101 с самолетов Ту-95МС из района Саратовской области РФ.

Напомним, 20 марта ВС РФ также обстреляли Харьков. Враг ударил по Холодногорскому району, повредив жилой дом и производственный цех. Возник большой пожар под завалами оказались люди.

По информации председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, из-за удара по Харькову погибли пятеро человек. Шестерых человек госпитализировали.