"Более принципиально и метко": Зеленский пообещал ответ РФ на удар по Харькову (видео)

Президент выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что системы ПВО, которые имеют государства-партнеры должны защищать человеческие жизни.

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Украинские города нуждаются в большем количестве систем противовоздушной обороны. Особенно те регионы, которые больше всего страдают от российских обстрелов. Об этом в вечернем обращении в среду, 20 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства прокомментировал российскую ракетную атаку, которую ВС РФ осуществили сегодня днем.

"Очередной удар России по Харькову, ни на что не способен повлиять, кроме того, что Украина будет еще более принципиально и метко отвечать. От российской ракеты в Харькове сегодня пять человек погибли. Мои соболезнования всем родным и близким", — сказал Зеленский.

Он напомнил, что Россия в течение последних двух лет наносит страшные удары по Харькову и области.

"Разрушена ракетами Салтовка, повреждены другие районы и улицы города. Разрушены села и городки в области", — констатировал глава государства.

Зеленский добавил, что у западных партнеров есть системы, которые помогут с защитой украинского неба.

"Харькову нужно достаточно систем ПВО. Сумщине нужна ПВО. Черниговщине и всем другим нашим регионам, которые страдают от российского террора. Эти защитные системы есть у партнеров. И партнерам надо понять, что ПВО должна защищать жизнь", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, днем 20 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову, который унес по меньшей мере жизни 5 человек, еще 9 получили ранения. Враг попал в гражданское предприятие в Холодногорском районе города.

По состоянию на вечер в городе продолжают разбирать завалы. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о 5 пропавших без вести.