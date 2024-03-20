"Більш принципово та влучно": Зеленський пообіцяв відповідь РФ на удар по Харкову (відео)

Президент висловив співчуття сім'ям загиблих і наголосив, що системи ППО, які мають держави-партнери повинні захищати людські життя.

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Українські міста потребують більше систем протиповітряної оборони. Особливо ті регіони, які найбільше потерпають від російських обстрілів. Про це у вечірньому зверненні у середу, 20 березня, заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави прокоментував російську ракетну атаку, яку ЗС РФ здійснили сьогодні вдень.

"Черговий удар Росії по Харкову, ні на що не здатний вплинути, окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме. Від російської ракети у Харкові сьогодні пʼять людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким", — сказав Зеленський.

Він нагадав, що Росія протягом останніх двох років завдає страшних ударів по Харкову і області.

"Зруйнована ракетами Салтівка, пошкоджені інші райони та вулиці міста. Зруйновані села та містечка в області", — констатував глава держави.

Зеленський додав, що у західних партнерів є системи, які допоможуть із захистом українського неба.

"Харкову потрібно достатньо систем ППО. Сумщині потрібна ППО. Чернігівщині та всім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору. Ці захисні системи є в партнерів. І партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, вдень 20 березня ЗС РФ завдали ракетного удару по Харкову, який забрав щонайменше життя 5 людей, ще 9 дістали поранення. Ворог поцілив в цивільне підприємство в Холодногірському районі міста.

Станом на вечір у місті продовжують розбирати завали. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про 5 зниклих безвісти.