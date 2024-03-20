Немає ані серед загиблих, ані серед поранених: в Харкові після ракетного удару РФ зникли 5 людей

Особи зниклих встановлені. Пошуково-рятувальна операція триває.

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В Харкові продовжують розбирати завали після ракетного удару ЗС РФ по будівлі в Холодногірському районі міста. На цей час не можуть знайти п'ятьох людей. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"На додачу до пʼяти загиблих маємо ще стільки ж тих, хто зник без весті. Їхні особи встановлені, але самі вони не перебувають ані серед поранених, ані серед загиблих", — зазначив міський голова.

Він додав, що на цей час зросла кількість поранених — їх зараз вже девʼятеро.

"Пожежу майже ліквідовано, є тільки тління у постраждалій будівлі. Пошуково-рятувальна операція триває", — сказав Ігор Терехов.

Ракетний удар по Харкову 20 березня

20 березня ЗС РФ поцілили по цивільному об’єкту у Харкові, який розташований в промисловій зоні міста. Відомо про п’ятьох загиблих.

Ворог вдарив по Холодногірському району, пошкодивши житловий будинок і виробничий цех. Виникла "дуже велика пожежа".

Для удару по Харкову 20 березня російська армія використала ракету Х-35.