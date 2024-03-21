"Кинджали" і крилаті ракети: ЗС РФ завдали масованих ударів по Києву, є поранені (фото)

За даними мера столиці Віталія Кличка, уламки ракет упали у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах, спровокувавши кілька пожеж. Є постраждалі.

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У ніч на 21 березня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України ракетами. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

У командуванні попередили про зліт приблизно 9 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленя". По всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

За даними повітряних сил ЗСУ, ворожі ракети були зафіксовані на території Київської, Чернігівської, Житомирської та Рівненської областей.

Після повідомлення про пуски ракет мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у столиці.

За інформацією міського голови у Святошинському районі Києва зафіксовано падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. Крім того, ударною хвилею вибило вікна у двох дев'ятиповерхових будинках.

Кличко також повідомив, що в Шевченківському районі горять машини та квартира в житловому будинку.

За словами чиновника, у Подільському районі було зафіксовано падіння уламків ракети на територію двох підприємств. Пізніше міський голова також зазначив, що в Подільському районі сталося загоряння трансформаторної підстанції, у двоповерховій нежитловій будівлі, а також на даху житлового будинку.

Станом на 5:57 мер української столиці повідомив про вісьмох постраждалих. Відомо, що троє з них у Шевченківському районі, одна жінка у Святошинському.

За інформацією моніторингового каналу, ЗС РФ запустили по Україні ракети Х-47М2 і Х-101 із літаків Ту-95МС із району Саратовської області РФ.

Нагадаємо, 20 березня ЗС РФ також обстріляли Харків. Ворог ударив по Холодногірському району, пошкодивши житловий будинок і виробничий цех. Виникла велика пожежа, під завалами опинилися люди.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, через удар по Харкову загинули п'ятеро людей. Шістьох людей госпіталізували.