Системи Patriot, які зараз в Україні, передали нам не США, а інші країни, — Зеленський (відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні далекобійні ракети та більше систем Patriot, а паритет в артилерії дозволить розпочати наступальні дії.

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США ще не передавали Україні системи Patriot, а робили це інші держави. Про це в інтерв'ю CBS News заявив український президент Володимир Зеленський.

Він наголосив на тому, що 5-7 цих ППО-систем від Сполучених Штатів могли б розблокувати небо для індустрії, навчального процесу у школах та роботи українських військових. З його слів, кошти — 1,5-2 млрд доларів, — виділялися на ці системи та снаряди до них, але самі системи прибули з різних держав.

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"Гроші ніколи до нас не заходили", – пояснив керівник держави.

Президент України зазначив, що очільник Кремля Володимир Путін не налаштований на перемовини та закінчення війни. Зеленський зауважив, що потрібно, щоб російський президент займався своєю землею, а не окупацією інших країн, для цього потрібно його послабляти.

Така ситуація змушує Україну бути сильною на полі бою. З його слів, для цього потрібні дві речі — далекобійні ракети та більше систем Patriot. Паритет в артилерії дозволить розпочати наступальні дії.

"Тоді ми розблокуємо небо, і наші хлопці будуть іти вперед", – заявив він.

Ракетні удари Росії у березні

Впродовж останніх кількох днів країна пережила кілька потужних ударів і точкові атаки балістичними ракетами по українських містах, які завдали російські загарбники. У зв'язку з цим керівник МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників негайно посилити українську ППО, перш за все ЗРК Patriot.

Армія 22 березня також завдала масованого ракетного удару по українській енергетичній інфраструктурі. Керівник Міненерго Герман Галущенко назвав його наймасштабнішим за останній час.

Нагадаємо, 14 березня журналіст Юрій Бутусов заявив, російські війська уразили дві пускові установки Patriot. Внаслідок атаки загинули дев’ятеро бійців ЗСУ.