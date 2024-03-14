ЗС РФ уразили 2 пускові установки Patriot, загинуло 9 бійців ЗСУ, — Бутусов

Радар та командний пункт ЗРК Patriot вціліли. За даними журналіста, боєздатність всієї батареї можна буде незабаром відновити. Утім, замінити кваліфікованих операторів, які загинули, неможливо.

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9 березня біля Покровська у Донецькій області три балістичні ракети "Іскандер" знищили дві пускові установки М901 зенітно-ракетної батареї Patriot та декілька зенітних ракет MIM-104. Загинуло 9 бійців ЗСУ. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів журналіст Юрій Бутусов. Сталося це на відстані близько пів сотні кілометрів від лінії фронту.

Вартість пускової установки М901 — 10 млн доларів, вартість зенітної ракети MIM-104 PAC-3 — 4 млн доларів, повідомив журналіст.

За його інформацією, радар та командний пункт вціліли. Це означає, що незабаром можна буде відновити боєздатність всієї батареї, адже Києву можуть надати нові пускові установки.

Утім, існує інша проблема — замінити кваліфікованих та вмотивованих операторів, які успішно пройшли тривале навчання у передових навчальних центрах НАТО, неможливо, вважає Бутусов.

"Удар був завданий трьома балістичними ракетами Іскандер під корегування розвідувального дрона SuperCam. Пускові установки стояли на відкритому місці у колоні і не рухались", — написав журналіст і додав, що на машинах не було засобів маскування.

Як ЗС РФ виявили батарею Patriot

Бутусов також озвучив чотири фактори, які, на його думку, посприяли тому, що ворог знайшов ЗРК і дозволив завдати точного удару.

По-перше, батарея Patriot перебувала в районі Покровська останні тижні. На її рахунку кілька вдалих пусків по літаках ЗС РФ. Радар батареї регулярно включався, тому окупанти могли визначити орієнтовно місце пошуку для своєї подальшої розвідки та БпЛА.

По-друге, зенітно-ракетні системи не прикривали позиції батареї від ворожих дронів. З огляду на те, що Patriot працював на відстані активних дій російських безпілотників, то ризик його виявлення, за словами Бутусова, був достатньо високим.

По-третє, надто пізно були отримані попередження про ракетну атаку і виліт дронів.

По-четверте, Patriot отримав наказ на передислокацію, втім виконати його не встиг. Пускові установки не розосередились, а, навпаки, стали у щільну колону на відкритому просторі і чекали на команду почати рух. Тим самим, утворили компактну ціль для ураження.

"Відповідальність за ураження пускових установок Patriot повною мірою несе командування Повітряних сил, частково — командування батареї, яке не встигло вивести особовий склад та техніку з-під удару", — вважає Бутусов.

Він нагадав, що росіяни не вперше обстрілюють позиції ЗРК Patriot. Випадок поблизу Покровська свідчить про те, що висновки з попередніх разів не були зроблені.

Що відомо про ураження Patriot

9 березня видання Forbes повідомило, що ЗС РФ завдали удару ракетами оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" по українському конвою, до складу якого входили американські ЗРК Patriot.

Журналісти зазначили, що ЗСУ, імовірно, мають три батареї Patriot із радарами та від чотирьох до восьми пускових установок. Дві батареї та дві запасні пускові установки надіслала Німеччина, США надали одну батарею, а Нідерланди — дві пускові установки.

Отже, за підрахунками Forbes, Україна втратила від 7% до 13%. Цифра залежить від того, яка їх кількість насправді є в розпорядженні українських військових.

Втрата ЗРК Patriot — що каже Україна

Україна офіційно ані не підтверджувала факт знищення батареї Patriot, ані не спростовувала оприлюднену інформацію.

14 березня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram-каналі запевнив, що зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій.

Нагадаємо, 27 лютого видання Forbes припускало, що успіх Сил оборони України у збитті російських винищувачів пов’язаний із використанням цінних ракет до Patriot і NASAMS.