ЗСУ знищують російську авіацію ракетами до Patriot та NASAMS, які закінчуються, — Forbes

Мобільні групи ППО, ймовірно, отримали від Повітряних сил деякі західні ракетні установки, за допомогою яких влаштовують "засідки" на ворожі бомбардувальники.

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Журналісти видання Forbes припускають, що успіх Сил оборони України у збитті російських винищувачів пов’язаний із використанням цінних ракет до Patriot і NASAMS. Про це повідомили у матеріалі Forbes.

Раніше військово-повітряні сили України заявили, що за 10 днів вдалося збити 10 російських літаків. Серед них дев’ять найкращих винищувачів-бомбардувальників Су-34 і Су-35, а також рідкісний радіолокаційний літак А-50 ім. Берієва.

За інформацією видання, це набагато більше бойових літаків, аніж росіяни можуть дозволити собі втратити за понад один тиждень. Адже "затиснута" іноземними санкціями російська аерокосмічна промисловість намагається виробляти від двох десятків нових бойових літаків на рік.

"Тобто росіяни втрачають літаки у 20 разів швидше, ніж можуть їх замінити", — констатують журналісти.

У виданні припускають, що, ймовірно, українські військово-повітряні сили виділили деякі зі своїх американських ракетних установок Patriot мобільним групам протиповітряної оборони, які пересуваються в безпосередній близькості до лінії фронту, влаштовуючи "засідки" на літаки РФ з ракетами PAC-2 дальністю 90 миль (145 км), а потім швидко передислоковуються, щоб уникнути контратаки.

"Але відстань, на якій українці збили той А-50 у п’ятницю — приблизно 120 миль — натякає на те, що була задіяна ракетна система більшої дальності. Можливо, старовинний С-200 часів холодної війни, який українська авіація витягла з довгострокового зберігання", — зауважили у Forbes.

Крім того, журналісти видання висловили впевненість, що українці перемістили деякі із двох десятків своїх батарей наземних ПЗРК NASAMS радіусом дії 25 миль (40 км) ближче до лінії фронту. Зрештою, росіяни виявили і знищили ракетою пускову установку NASAMS поблизу Запоріжжя.

Як додають у виданні, можливо, Україна розгорнула одразу всі вищезгадані системи й інші, аби створити "гарячу смугу".

"Іншими словами, Україна зрештою, можливо, незабаром залишиться без своїх найкращих ракет ППО", — стверджують у Forbes.

Водночас журналісти не виключають, що й дії російських військ сприяли різкому зростанню втрат авіації РФ, адже російські військово-повітряні сили здійснюють більше вильотів ближче до лінії фронту, придушуючи українські війська для просування своїх сухопутних військ.

В Українському центрі оборонних стратегій розповіли, що "противник подолав страх використовувати авіацію безпосередньо над полем бою – і хоча це призводить до втрати літаків, його наземні війська отримують значну перевагу у вогневій потужності".

Такий "сплеск" російських ударних вильотів дає українським ППО більше цілей. Тому вони й збивають більше російських літаків.

Зусиллям України допомагає й те, що російські пілоти дедалі частіше не помічають українських ракетних пусків.

Колись російські повітряно-космічні сили розраховували на свої дев’ять або близько того активних радіолокаційних літаків А-50, організованих у три "орбіти" по три літаки на півдні, сході і півночі, щоб розширити сенсорне покриття по всій території України. Пошкодивши один А-50 ударом БПЛА у 2023 році і збивши ще два А-50 цьогоріч, українці ліквідували третину сенсорного покриття і створили "сліпі зони", де російським пілотам важко виявити ракети, що наближаються.

"Оскільки обидві сторони витрачають ресурси, які вони не можуть відновити – українці свої ракети американського виробництва; росіяни свої Су-34, Су-35 і А-50 – обидві сторони в російсько-українській війні проводять короткострокові кампанії, які, як вони сподіваються, забезпечать їм довгострокову перевагу", — йдеться у повідомленні.

Як додають журналісти, очевидно, що українські Повітряні сили мають на меті використати кілька своїх останніх ракет Patriot і NASAMS, щоб виснажити російську авіацію та запобігти майбутнім сплескам бомбардувань.

Тим часом російські ПКС прагнуть розбомбити більше українських гарнізонів і допомогти своїм сухопутним військам завоювати позиції, "перш ніж ескадрильї Сухого (виробник Су) виснажаться через нестачу літаків і досвідчених екіпажів".

Нагадаємо, 27 лютого Микола Олещук заявив, що Збройні сили України вдруге за день збили російський винищувач Су-34. За його словами, за таких втрат авіації росіяни мали б замислитися і принаймні на час "припинити "авіаційні м'ясні штурми".

Раніше, з 17 по 21 лютого, українським військовим вдалося збити сім російських винищувачів і бомбардувальників Су-35 і Су-34, які окупанти використовують для ударів по Україні. За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, Україна почала реалізовувати концепцію "Зони заборони доступу".