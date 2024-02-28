Знищення російських Су-34/35: з'явилися нові супутникові знімки (фото)

За словами OSINT-аналітика, раніше російські військові блогери заперечували втрату деяких літаків, проте свіжі супутникові кадри доводять зворотне.

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У мережі з'явилися нові супутникові знімки з місць катастрофи російських літаків Су-34/35. Про це повідомив OSINT-аналітик із ніком "Dnipro | OSINT з Гарбузом" у Telegram.

"Ми з появою хороших супутникових знімків одразу ж перевірили заявлені Олещуком місця падіння російської авіації, він публікував локацію за допомогою системи Cospas-Sarsat, водночас Fighterbomber (російський льотчик Ілля Туманов — ред.) заперечував роботу цієї системи", — ідеться в публікації.

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Як зазначає аналітик, на більш ранніх супутникових знімках показано місце падіння Су-34/35, збитого 17 лютого, з подальшим загорянням околиць. На новому знімку можна помітити таке ж згоріле поле після падіння Су-34. При цьому російські військові блогери заперечували знищення Су-34.

Ще один знімок показує місце катастрофи Су-34, який був збитий 19 лютого. На свіжому знімку видно обгорілу ділянку поля на місці падіння уламків російського літака.

Крім того, автор поста показав імовірну локацію збитого Су-34/35 у районі кордону.

"Таким чином ми знову довели брехню воєнкорів і підвищили довіру Олещуку, адже його мітки не помилялися", — зазначив аналітик.

Нові супутникові знімки з місць падіння російських літаків

Нагадаємо, 27 лютого Микола Олещук заявив, що Збройні сили України вдруге за день збили російський винищувач Су-34. За його словами, за таких втрат авіації росіяни мали б замислитися і принаймні на час "припинити "авіаційні м'ясні штурми".

Раніше, з 17 по 21 лютого, українським військовим вдалося збити сім російських винищувачів і бомбардувальників Су-35 і Су-34, які окупанти використовують для ударів по Україні. За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згуреця, Україна почала реалізовувати концепцію "Зони заборони доступу".